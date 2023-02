Lazio: Luis Alberto non ci sta, lo sfogo contro Sarri

A sorpresa Luis Alberto in diretta si è sfogato contro Sarri. Parole molto dure e destinate a fare il giro dei social (e non solo).

Luis Alberto e Maurizio Sarri: un rapporto d’amore e odio. Inutile dire che tra i due le cose in passato non sono andate per niente bene, ma ora sembra esserci una tregua anche per il bene del club.

Una pace che potrebbe venire meno dopo lo sfogo di Luis Alberto contro Sarri in una diretta su un canale social. Il centrocampista della Lazio, forse un po’ a sorpresa, ha deciso di parlare pubblicamente e le sue parole, come spesso accade in questi casi, hanno fatto molto rumore per diversi motivi.

Lazio: lo sfogo di Luis Alberto, che attacco a Sarri

Luis Alberto continua ad essere uno dei punti di riferimento della Lazio nonostante uno spazio inferiore rispetto a quello con Inzaghi. L’arrivo di Sarri ha cambiato molto per lo spagnolo tanto che nelle ultime sessioni di calciomercato si è parlato molto di un suo possibile trasferimento in un’altra squadra proprio per alcuni problemi con il tecnico. Alla fine, però, si è deciso di trovare una tregua e provare a fare il bene del club almeno fino al termine della stagione.

Una pace, però, che rischia di essere messa a rischio dopo uno sfogo di Luis Alberto su Sarri su un canale social. Il calciatore della Lazio ha confermato che con l’attuale tecnico sono cambiati molto gli allenamenti e ci sono sessioni di video molto lunghe tanto che molte volte alcuni giocatori si addormentano. Insomma, una rivelazione che, conoscendo Sarri, non avrà fatto assolutamente piacere al tecnico e vedremo se nelle prossime ore ci saranno dei chiarimenti.

Luis Alberto in questa intervista ha anche duramente criticato la Serie A ed esaltato la Premier League. Parole, quindi, non assolutamente gentili nei confronti dell’Italia e del suo tecnico e quindi vedremo cosa succederà nelle prossime settimane.

Ultime Lazio: Luis Alberto sempre più vicino all’addio

Lo sfogo di Luis Alberto contro Sarri non dovrebbe portare a conseguenze immediate, ma la strada di una permanenza alla Lazio sembra essere molto difficile. Il calciatore spagnolo ha confermato la propria volontà di ritornare al Cadice prima della fine della sua carriera e in estate questa possibilità è destinata a diventare realtà.

Nelle prossime settimane il club spagnolo potrebbe decidere di sondare il terreno con la Lazio per capire la fattibilità di questa operazione. Diciamo che, almeno per il momento, si tratta di una ipotesi molto remota visto che anche il calciatore ha ribadito la volontà di pensare alla Lazio almeno fino al termine della stagione.