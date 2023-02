Serie A: arriva Martial, si chiude con uno scambio

Anthony Martial sembra essere sempre più vicino ad arrivare in Serie A durante il calciomercato estivo. Si chiude con uno scambio.

La stagione deve ancora finire, ma le squadre sono già al lavoro per iniziare a programmare nei dettagli il prossimo campionato e le indiscrezioni cominciano ad essere diverse.

Tra i giocatori che potrebbero arrivare in Serie A durante il prossimo calciomercato estivo c’è anche Anthony Martial. Il talento del Manchester United non rientra più nei piani del club inglese e per questo motivo non si esclude uno scambio. I ragionamenti sono in corso e non ci resta che aspettare le prossime settimane per avere un quadro molto più chiaro della situazione e capire se potrà arrivare in Italia.

Calciomercato: colpo Martial, firma con una big di A

Il calciomercato estivo deve ancora iniziare, ma sono diverse le squadre al lavoro per cercare di trovare i giusti rinforzi in vista della prossima stagione. Tra i possibili arrivi, come detto in precedenza, ci potrebbe essere anche Martial. L’attaccante non rientra più nei piani del Manchester United e il club inglese sembra essere ormai pronto a lasciarlo partire per consentire al calciatore di trovare maggiore continuità e anche mostrare le proprie qualità.

Secondo quanto riferito da fichajes.net, il Manchester United per il prossimo calciomercato hanno messo nel mirino Abraham e a questo punto non possiamo escludere la possibilità di uno scambio proprio con Martial. Il francese potrebbe essere il nome giusto per il club giallorosso e Mourinho considerando la duttilità e non escludiamo neanche la possibilità di vederlo in Italia.

Molto dipenderà anche dalla volontà di Tiago Pinto di lasciar partire Abraham al termine della stagione. Visto il Fair Play Finanziario non possiamo escludere questa possibilità, ma la discussione sarà approfondita al termine della stagione. Con il quarto posto la conferma dell’inglese ha delle possibilità importanti, in caso contrario l’addio sarà certo e a quel punto l’ipotesi di un arrivo di Martial potrebbe davvero trasformarsi in realtà.

Ultime Martial: sfida Roma-Juventus?

La trattativa di calciomercato tra Roma e Manchester United per Anthony Martial potrebbe entrare nel vivo già nelle prossime settimane, ma attenzione alla Juventus. I bianconeri sono alla ricerca di un attaccante e il francese rappresenta una grande chance soprattutto per la Vecchia Signora.

Vedremo cosa succederà nelle prossime settimane e se alla fine riusciremo a vedere Martial in Italia. Al termine della stagione il calciatore parlerà con il Manchester United per capire meglio la sua posizione e se è davvero addio. E attenzione alla possibilità di inserire il francese in un discorso con la Roma per arrivare a Tammy Abraham, primo obiettivo per l’attacco del Manchester United.