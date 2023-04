Ancora razzismo in Lazio-Juventus: indagine in corso, cosa rischia il club

Non se ne può più di sentir parlare di razzismo, specie in uno sport così bello come quello del calcio.

Si era tanto parlato, di recente, con le vicende dell’Allianz Stadium e che hanno riguardato la lite tra Cuadrado e Handanovic, oltre a quanto emerso su Romelu Lukaku che aveva acceso la stessa rissa del post-partita, per l’esultanza polemica dopo alcune scene raccapriccianti che erano state mostrate tra i tifosi, con razzismo nei riguardi dell’attaccante belga.

Ma uno dei principali quotidiani in Italia svela che, anche nella serata di sabato, all’Olimpico, si siano probabilmente verificate alcune situazioni sgradevoli che riguardano un calciatore di colore presente in campo. Brutte questioni, ancora una volta, che vengono trattate tra le colonne dei giornali. È il momento di dire basta al razzismo.

Razzismo in Lazio-Juventus: la notizia all’indomani del match

Sarebbe successo nel corso di Lazio-Juventus, quando una frangia di tifosi avrebbe preso di mira un calciatore durante la sfida dell’Olimpico, vinta 2-1 per la formazione biancoceleste.

Brutte questioni che, ancora una volta in Serie A, riguardano il razzismo. Difficile sperare di dare un “calcio” a certe cose, considerando anche tutte le iniziative prese dalla Serie A con gli slogano e la solidarietà anche dal mondo del calcio, per quanto riguarda l’attaccante dell’Inter, Romelu Lukaku.

Ma, come riferito da uno dei quotidiani in Italia, sarebbe sotto analisi quanto successo ieri durante Lazio-Juventus. Preso di mira, sarebbe stato questa volta Juan Cuadrado. Si sarebbero sentiti, secondo lo stesso giornale, alcuni “bu” a sfondo razzista nei riguardi del colombiano.

Lazio-Juventus, insulti razzisti a Cuadrado: ecco cosa è successo

È tra le colonne de Il Messaggero che spuntano le notizie in merito agli insulti ai danni di Juan Cuadrado, a sfondo razzista. Secondo la stessa fonte, Cuadrado avrebbe ricevuto alcuni “bu” da uno spicchio di tifosi biancocelesti.

Dalla Curva Nord, come spiegato, si sarebbero sentiti alcuni insulti a sfondo razzista su Cuadrado. Sotto indagine della Procura, quanto accaduto infatti all’Olimpico. E ora lo stesso stadio, che sta vivendo un momento d’oro con Maurizio Sarri con l’obiettivo di arrivare in Champions League e magari sopra le corazzate che erano partite meglio in stagione, come Inter e Milan – per aspettative – così come gli acerrimi nemici della Roma, rischia di subire ripercussioni per quanto accaduto su Cuadrado.

Lazio-Juventus, cosa rischia l’Olimpico sulla questione Cuadrado? Le ipotesi

Gli insulti razzisti ai danni di Cuadrado, se dovessero essere confermati, porterebbero alla chiusura della Curva Nord o altrimenti si andrà verso una salatissima ammenda al club. Molto presto, all’indomani delle feste di Pasqua, si esprimerà in merito il Giudice Sportivo.