Benfica-Inter, tre titolari out per infortunio: è ufficiale

La settimana dell’Inter partirà con la super sfida di Champions League contro il Benfica. I nerazzurri possono cambiare le sorti di una stagione che sta diventando sempre meno fortunata e scrivere la storia. Riuscire ad arrivare in semifinale di Champions sarebbe un grande passo in avanti rispetto alle ultime stagioni e rivaluterebbe il lavoro di Simone Inzaghi.

Benfica Inter, però, si giocherà senza alcuni dei titolarissimi a causa di un infortunio, La situazione è ancora sotto controllo dello staff medico che si dice tutt’altro che ottimista rispetto al recupero lampo in vista del big match di martedì sera. Inzaghi sta già cercando le alternative per non farsi trovare impreparato.

Benfica Inter: out tre titolari per infortunio

Benfica Inter è il primo quarto di finale di Champions League delle squadre italiane. I nerazzurri voleranno a Lisbona per affronare, al Da Luz, la squadra rivelazione di questa competizione. I lusitani hanno vinto un girone complicatissimo con PSG e Juventus e stanno mostrando un calcio stupefacente. Anche in campionato stanno tenendo un ruolino di marcia strepitoso e Simone Inzaghi teme molto la squadra di Roger Schmidt.

La sfida di Champions League è guardata con estremo interesse anche da Milan e Napoli che dovranno studiare gli avversari possibili delle semifinali.

Benfica Inter si giocherà senza tre titolari a causa di infortunio. La situazione in infermeria sta diventando sempre più complessa e ora vanno trovate le soluzioni giuste per la sfida di Champions League.

Benfica Inter, i lusitani perdono anche Bah

Nuova tegola per il Benfica: va ko Bah per infortunio. Il difensore dei portoghesi sarà assente per il big match contro l’Inter e la notizia non può che allegerire i pensieri dei nerazzurri. Per i padroni di casa sarà assente anche Nicolas Otamendi per squalifica e il ko dell’altro difensore fa “esultare” l’attacco nerazzurro.

L’infortunio di Alexander Bah è anche abbastanza serio. Il Benfica ha comunicato che il terzino ha rimediato una lesione al legamento collaterale mediale, e sarà costretto a saltare la doppia sfida di Champions League contro l’Inter.

Per Bah è certa l’assenza anche per la sfida di ritorno di mercoledì 19 aprile. L’infortunio è abbastanza serio e rischia di tenerlo fuori anche fino alla fine della stagione.

Inter, Skriniar e Calhanoglu non recuperano per il Benfica

I danni per Benfica Inter non sono solo per i lusitani. I nerazzurri non recuperano Skriniar e Calhanoglu dall’infortunio e Inzaghi sta cercando le alternative per andarsi a giocare l’andata dei quarti di finale senza troppi problemi.

Al posto di Skriniar ci sarà verosimilmente Matteo Darmian nei tre di difesa. A centrocampo, invece, torna titolare Brozovic in mediana con Mkhytarian e Barella ai suoi lati a completare il triangolo dei centrocampisti.