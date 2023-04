Buffon torna in Serie A ma non col Parma: colpo pazzo

Il suo obiettivo è fin troppo chiaro: quello di ritornare in Serie A. A tutti i costi, ci proverà con il Parma, ma l’alternativa è già pronta.

La posizione in classifica dei ducali gli permetterebbe (in questo momento) di disputare almeno i play off per ritornare nella massima serie. Una impresa molto complicate visto che, oltre ai romagnoli, ci sono altre squadre che hanno lo stesso identico pensiero. Nel caso in cui tutto questo non dovesse accadere, però, per il portiere non si chiuderebbero affatto le porte per ritornare nel massimo torneo italiano.

Si tratterebbe di un colpo a dir poco “pazzo” visto che c’è un club pronto a garantirgli un posto nella prossima stagione. Una possibilità che il classe ’78 non ha alcuna intenzione di lasciarsi scappare ed è pronta ad afferrarla al volo. Proprio come ha fatto in questi ultimi anni compiendo parate stratosferiche ed essere uno dei migliori al mondo nel suo ruolo. Quindi la Serie A lo aspetta, ma non con la maglia del Parma.

Buffon, clamoroso ritorno in Serie A: altro che Parma

Al termine della stagione della Serie B mancano ancora un bel po’ di partite. L’obiettivo dei ducali di mister Fabio Pecchia è quello di vincere quante più partite possibile per rimanere nelle zone alte della classifica. Stesso identico pensiero per Buffon e compagni che daranno filo da torcere agli altri team. Nonostante la stagione non sia ancora terminata si pensa già al mercato. Offerte che potrebbero riguardare, ancora una volta, proprio il campione del mondo del 2006.

La Serie A lo aspetta e lui, allo stesso tempo, è fin troppo tentato. L’idea che il portiere possa rigiocare nel massimo torneo è troppo alta. Come riportato in precedenza, però, non con la maglia del Parma ma di un altro club. Si tratta del Genoa che, in questo momento, si trova al secondo posto in classifica in cadetteria. Vale a dire promozione diretta per la A. In panchina c’è un grande amico del portiere, ovvero Alberto Gilardino.

I due sono stati compagni di nazionale per anni e sono grandi amici. Il manager dei rossoblù potrebbe chiamarlo e convincerlo ad essere il secondo portiere della squadra per la prossima stagione. Una offerta che difficilmente si può rifiutare per tanti motivi. Il primo è che (per chi non lo sapesse) Buffon si è sempre dichiarato un grande tifoso del team ligure. Giocare con il ‘Grifone‘ rappresenterebbe per lui un grande sogno.