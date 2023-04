Milan, presa la decisione su De Ketelaere: due colpi dall’Empoli, con addio

Presa una decisione importante per il calciomercato, la notizia arriva in merito a quello che sarà il futuro del Milan.

Perché in questo momento c’è bisogno di progettare anche per il futuro, lo stesso, che vedrebbe dei cambi all’interno dell’organico di Stefano Pioli o di chi prenderà il suo posto in panchina, qualora nell’area dirigenziale dovessero scegliere altre soluzioni per il ruolo di allenatore al Milan.

E in mattinata è arrivata la notizia su De Ketelaere che, fino ad ora, è stato protagonista dell’anonimato in casa Milan. Stessa decisione che porterà a due acquisti, con addio imminente, per un Milan che viene svelato come sarà in estate, già oggi.

Calciomercato Milan, decisione presa su De Ketelaere: la notizia

È già tempo di calciomercato e, lo stesso, dipenderà anche dagli introiti dei piazzamenti in campionato. Perché senza Champions, pericolo assoluto ora che le società capitoline macinano punti, il Milan rischia di essere tagliato fuori dalla corsa.

Senza i soldi della Champions, dovrà inventarsi qualcosa Maldini con Massara, molto potrebbe passare anche dalle cessioni. E se da una parte c’è la situazione legata ai giovani ai quali Maldini vuole dare un’altra possibilità, dall’altra ci sono gli importanti calciatori del club che potrebbero salutare a fine stagione.

Questa mattina, Tuttomercatoweb ha parlato di quello che è il futuro del Milan, per quanto riguarda il calciomercato. E De Ketelaere non si tocca, per Maldini, che vuole puntarci ancora per il 2024. Poi sarà tempo di calciomercato che porterà inevitabilmente ad una cessione illustre tra Theo Hernandez o Rafael Leao.

Mercato Milan, De Ketelaere resta: poi due colpi dall’Empoli

Come sottolineato dal portale di mercato, Charles De Ketelaere resterà al Milan per diventarne il titolare. E occhio perché, ci sono due colpi dall’Empoli. Il primo porta il nome di Baldanzi che, sulla trequarti rossonera, potrebbe rappresentare il futuro. E questo, andrebbe a liberare Rafael Leao.

Discorso analogo per la difesa perché c’è Parisi che piace a mezza Serie A e Maldini vuole anticiparne la concorrenza. E con Parisi, occhio anche al futuro di Theo Hernandez che, essendo uno dei migliori esterni mancini in circolazione, potrebbe trovarsi a giocare in un club tra i top al mondo per cifre esorbitanti. Occhio sempre alla sua Francia e alla possibilità di giocare con Hakimi, ex rivale ai tempi dell’Inter, a tutta fascia al PSG.

Ultime Milan, le cifre per Baldanzi e Parisi

Il mercato dei rossoneri potrebbe vedere protagonisti Baldanzi e Parisi. I due, hanno comunque un valore di mercato altissimo. E per entrambi, potrebbero i rossoneri trovarsi a spendere una cifra intorno ai 40 milioni. Così come accaduto per Bennacer e Krunic, l’asse Empoli-Milano risulta vincente per i rossoneri. E Maldini potrebbe riprovarci.