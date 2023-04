Fumata bianca a Pasqua: c’è la firma, ecco dove giocherà il difensore dell’Inter

Arriva la fumata bianca, la notizia arriva nella mattinata di Pasqua. Dopo i diversi rumors sull’addio, arriva la news sulla firma.

Questa mattina, attraverso le proprie pagine social, uno dei principali esperti di calciomercato in Italia ha svelato quella che è la notizia che riguarda il difensore dell’Inter.

Aveva manifestato le sue volontà di addio all’Inter e, nel momento caotico che sta vivendo l’Inter delle 10 sconfitte in campionato, con una Champions League e una Coppa Italia però da giocarsi, ecco che arriva la notizia che riguarda il difensore nerazzurro.

Inter, il difensore firma: la fumata bianca a Pasqua

Nella mattinata di Pasqua, giunge la notizia sulla firma per la destinazione che sarà nella stagione 2023/2024 per il difensore dell’Inter.

Il club nerazzurro è al centro di un momento difficile, che sta vivendo appunto la squadra di Simone Inzaghi. Il tecnico, che ha perso Skriniar, si è trovato anche costretto a riflettere su quelli che sono gli scenari di mercato per il presente e il futuro dell’Inter, in attesa anche di capire cosa ne sarà del suo domani.

E mentre Marotta riflette sul futuro di Simone Inzaghi, uno dei suoi fedelissimi ai tempi della Lazio, è pronto ora alla firma a prescindere da quelle che saranno le scelte in panchina. Perché parliamo di Stefan de Vrij, difensore dell’Inter che sarebbe ora ad un passo dalla firma sul contratto per il rinnovo con i nerazzurri.

Calciomercato Inter, rinnovo Stefan de Vrij: c’è la notizia

C’è la notizia sul rinnovo all’Inter per Stefan de Vrij e, a svelarla, è il collega ed esperto di calciomercato, Nicolò Schira. Secondo lo stesso giornalista sarebbe ad un passo la firma sul contratto dello stesso difensore olandese che, nelle ultime settimane, è stato protagonista di diverse vicende di mercato.

Piace e non poco al Newcastle in Premier League, ma il suo futuro è ancora in nerazzurro. Con l’addio di Skriniar potrebbe diventare un punto fermo della difesa che sarà dell’Inter, con o senza Inzaghi in panchina e, convinto dal progetto in nerazzurro, continuerà dunque con la firma sul rinnovo dopo aver vissuto un periodo in scadenza – è fissata al 30 giugno 2023 -.

Mercato Inter, i dettagli del contratto di De Vrij

Il contratto di Stefan De Vrij sarà esteso e l’Inter avrà il suo difensore ancora per altri anni. Sarà un accordo, quello con la firma imminente che sarà valido fino al 2025 e il difensore olandese firmerà un contratto per 3,8 milioni di euro a stagione.