Calciomercato Milan: Maldini folgorato, doppio colpo dall’Empoli

Svolta per il calciomercato Milan: ultime notizie sui rossoneri, Maldini ha fretta di chiudere per i due calciatori dell’Empoli.

La politica del Milan, anche per la prossima sessione di calciomercato, sarà sempre la stessa. La società, infatti, continuerà a puntare su giovani talenti. Sta lavorando in tal senso Maldini che è alla ricerca di profili low cost da prendere in estate per rinforzare la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Il dirigente è rimasto impressionato da due calciatore dell’Empoli.

Il piazzamento tra le prime quattro è fondamentale per il Milan. Lo sa bene Paolo Maldini che, intanto, sta già lavorando per la prossima stagione. In attesa di capire cosa ne sarà di Rafa Leao, che non ha ancora rinnovato il suo contratto con i rossoneri, il dirigenti ha fretta di chiudere per due talenti dell’Empoli che possono arrivare al Milan nel calciomercato estivo 2023.

Ultime calciomercato Milan: nuovo accordo con l’Empoli, ecco chi arriva

Si sta muovendo la società del Milan per la prossima stagione. Gli obiettivi sono sempre gli stessi, si cercano profili giovani. In linea con le ambizioni del club che intende proseguire il suo percorso di crescita. Pioli ha già dato il via libera all’operazione ed è pronto ad accogliere i due giocatori dell’Empoli al Milan.

Ovviamente, però, prima bisognerà trovare un accordo con il club toscano che vuole attendere la fine della stagione per decidere e stabilire il valore del cartellino dei due giocatori, rivelazioni di questo campionato di Serie A.

Secondo quanto riportato da tmw, Maldini ha messo nel mirino del Milan Baldanzi e Parisi.

Baldanzi e Parisi al Milan, doppio colpo di calciomercato dall’Empoli

Il dirigente è disposto ad investire buona parte del budget estivo per portare al Milan Baldanzi e Parisi. I due potrebbero essere i colpi di calciomercato dei rossoneri, che sono alla ricerca anche di un bomber giovane da affiancare a Olivier Giroud. L’asse con l’Empoli potrebbe favorire questa doppia operazione e portare anche qualche giovane rossonero in Toscana. Intanto, nelle ultime ore, è uscita fuori questa indiscrezione relativa all’interesse del Milan per Baldanzi e Parisi: Maldini è pronto a stringere i tempi per anticipare la folta concorrenza.

Calciomercato Milan, le strategie di Maldini: ultimi aggiornamenti su Baldanzi e Parisi

Negli uffici di Casa Milan Maldini lavora al futuro dei rossoneri. Il dirigente, insieme ai più stretti collaboratori, ha già incontrato diversi agenti e intermediari. In ballo ci sono diversi nomi, tra cui anche quelli di Baldanzi e Parisi che possono finire al Milan nel prossimo calciomercato. I due talenti dell’Empoli sono perfetti per lo stile dei rossoneri, che cercano un valido vice Theo Hernandez ed un jolly sulla trequarti.