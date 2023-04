Condizioni Berlusconi: ha espresso un desiderio

Grande apprensione per quelle che sono le condizioni di Silvio Berlusconi in vista di quello che è accaduto negli ultimi giorni al Premier di Forza Italia sul suo stato di salute.

Ci sono importanti notizie che ora riguarderebbero proprio quello che è anche il presidente del Monza che è ricoverato all’Ospedale San Raffaele di Milano.

Spuntano nuovi e importanti retroscena che riguardano Berlusconi che ha lasciato col fiato sospeso in tanti in questi giorni per il suo ricovero d’urgenza.

Condizioni Berlusconi: ultime notizie

Verso fine marzo e inizio aprile Silvio Berlusconi era stato ricoverato al San Raffaele per alcuni controlli di routine. Qualche giorno successivo però è tornato all’Ospedale di Milano per essere ricoverato e dove è stato messo in terapia intensiva per dei nuovi accertamenti. Perché il presidente del Monza combatte da tempo con la leucemia e ora ci sarebbero state delle complicazioni dovute ad una polmonite.

Infatti, per questo, ora resta ancora sott’osservazione in maniera importante e in tanti sono andati a trovarlo. Ma se le prime notizie non erano delle migliori, ora sembra esserci maggiore positività riguardo quelle che sono le condizioni di Berlusconi per le ultime notizie che sarebbero arrivate. Una situazione che sta attirando e non poco l’interesse dei media e di tutti in Italia per quello che è lo stato di forma di Silvio.

Ora per arrivano nuove notizie che riguardano proprio il Cavaliere. Perché ci sono degli aggiornamenti in merito a quelle che sono le notizie sullo stato di salute del Premier di Forza Italia. Spuntano anche due retroscena importanti che possono dare ancor di più il sorriso alle persone che vogliono bene a Berlusconi per quanto accaduto.

Berlusconi: condizioni sulla sua salute e retroscena

Cauto ottimismo per le condizioni di salute di Silvio Berlusconi. Sembra essere pronto a tornare a casa e rimettersi a lavoro. Il medico personale di Berlusconi, il dottor Zangrillo, ha raccontato le sue sensazioni, un paziente che sta rispondendo alle terapie della leucemia.

Berlusconi ha voglia di tornare a casa e presto potrebbe esaudire il suo desiderio. Il suo medico di fiducia ha parlato stesso con Silvio raccontandogli la situazione in questo momento e cosa potrebbe accadere in vista dei prossimi giorni. C’è la sensazione che si possa esaudire questo desiderio molto presto.

Monza: la dedica per Berlusconi

Intanto, mentre Berlusconi lotta per superare questo momento e fare ritorno a casa, c’è anche il suo Monza che continua la grande stagione al primo anno di Serie A. Nell’ultima partita è arrivato un pareggio importante dedicato proprio al presidente, anche se la squadra avrebbe voluto vincere la partita per il suo patron. Alla fine però è arrivata la beffa nel finale con un calcio di rigore realizzato dagli avversari, ma per Berlusconi va bene così.