Firmino arriva in Italia: colpo stratosferico in Serie A

Roberto Firmino si avvicina alla Serie A. L’attaccante del Liverpool è in scadenza di contratto con i Reds ed appare sempre più vicino al campionato italiano.

La Serie A si appresta ad accogliere un grande campione per la prossima stagione con il centravanti brasiliano pronto a fare le valigie durante l’estate per trasferirsi in Italia.

Appare ormai arrivata al termine l’avventura di Roberto Firmino con il Liverpool. Come accaduto per Origi un anno fa, i Reds sono pronti a lasciar partire a costo zero un loro attaccante e, proprio come per il belga, la destinazione sembra essere quella della Serie A. Un grande colpo per il nostro campionato che si appresta ad accogliere il bomber brasiliano classe 1991 a costo zero. La concorrenza non manca ma lo stesso brasiliano appare intenzionato a vivere un’esperienza in Italia con un club pronto a mettere a segno un importante colpo a parametro zero.

Calciomercato, nuovo bomber in Serie A: ecco Firmino

La squadra maggiormente interessata a Roberto Firmino è l’Inter. Il club meneghino rischia di dover rivedere completamente il proprio reparto offensivo eccezion fatta per Lautaro Martinez.

Lukaku è in prestito dal Chelsea e, sia per lo scarso rendimento avuto finora e sia per l’alto ingaggio percepito, appare difficile immaginare una sua conferma in nerazzurro anche per la prossima stagione. Il rinnovo di Edin Dzeko sembra essere sempre più lontano. Il bosniaco è in scadenza nel giugno del 2023 e, dopo alcune settimane di ottimismo, ora appare tutto fermo con l’ex Roma che appare destinato a lasciare la Pinetina appena il campionato in corso terminerà. Verso la cessione anche Joaquin Correa. L’argentino non è riuscito ad imporsi con la maglia nerazzurra ed il club cercherà un’altra sistemazione per l’ex Lazio in vista della prossima stagione.

Non c’è però solo l’Inter sulle tracce dell’attaccante verdeoro. Il Milan ad esempio segue con attenzione l’evolversi della situazione con i rossoneri che potrebbero dover trovare un nuovo attaccante nel caso in cui Ibrahimovic decidesse di appendere gli scarpini al chiodo. Maldini e Massara sembrano intenzionati a riportare a casa Colombo ma servirà un’altra punta d’esperienza da affiancare all’attuale centravanti del Lecce ed a Giroud. Firmino rappresenta al momento anche un’idea per la Roma che non sa quale sarà il destino di Abraham e Belotti. I due centravanti sono in bilico al momento e la società sta studiando le alternative.

All’estero c’è il Benfica che sta seguendo la situazione con interesse. L’ex Hoffenheim piace e non poco ai prossimi avversari in Champions League dell’Inter che potrebbero aprire un duello con i nerazzurri anche in ottica calciomercato.