Infortunio e tegola: salta Benfica Inter, Inzaghi è nei guai

Dopo la delusione di Salerno l’intenzione dell’Inter è quella di far ricredere i suoi tifosi tornando da Lisbona martedì con un risultato importante, ma a 48 ore dalla sfida del Da Luz contro il Benfica non sono arrivate buone notizie dall’infermeria di Appiano Gentile.

Continua dunque il momento no per Simone Inzaghi, che oltre a dover affrontare lo scetticismo e l’ira dei suoi tifosi, dovrà ora far fronte all’assenza di uno dei suoi titolari in Champions League.

L’infortunio del giocatore costringerà dunque il tecnico nerazzurro a stravolgere completamente la formazione, aizzando dubbi ed incertezze nell’ambiente che verrano sciolte solo a poche ore dal match contro il Benfica.

Inter, problemi in vista del Benfica: il titolare da forfait

Manca sempre meno all’andata dei quarti di finale di Champions contro il Benfica. L’Inter arriva alla sfida del Da Luz fortemente rimaneggiato, non solo da un punto di vista psicologico ma anche fisico e di organico, visto che non arrivano buone notizie dall’infermeria nerazzurra.

Simone Inzaghi ha infatti letteralmente perso le speranze di avere a disposizione il suo titolare martedì contro il Benfica. Le ultime sull’infortunio delle giocatore avevano dato speranze di poterlo rivedere in campo al Da Luz, ma a quanto apre così non sarà.

Secondo quanto riportato da Sky Sport, dunque, è sempre più certa l’espulsione di Milan Skriniar per la partita di Champions League contro il Benfica, che non sembra abbia ancora del tutto recuperato dal suo infortunio alla schiena.

Inter, Skriniar non recupera: le ultime

Milan Skriniar non recupera. Il difensore dell’Inter, nonostante le ottime sensazioni degli ultimi giorni, non riuscirà a scendere in campo al Da Luz da titolare perchè non ancora al meglio dopo l’infortunio alla schiena rimediato con la Nazionale.

Le sue condizioni stanno però migliorando, ma dalle parti di Appiano Gentile non c’è alcuna intenzione di accelerare i tempi per evitare eventuali ricadute. L’obiettivo di Skriniar e dell’Inter è ora quello di recuperare definitivamente per la sfida di ritorno di San Siro con il Benfica con l’obiettivo di centrare una storica semifinale in Champions, traguardo che i nerazzurri mancano dall’anno del Triplete.

Non solo Skriniar, anche un altro titolare salta Benfica Inter: Inzaghi è nei guai

Skriniar non è l’unica assenza alla quale Inzaghi deve far fronte martedì contro il Benfica. Stando alle ultime notizie, infatti, per la sfida del Da Luz l’Inter ha perso ufficialmente anche Hakan Calhanoglu.

Nonostante il turco abbia lavorato a fondo per tornare a disposizione, l’ex Milan non è stato valutato dallo staff medico nerazzurro idoneo per una convocazione. L’obiettivo messo ora nel mirino è lo stesso di Skriniar: tornare in campo per il ritorno di Champions a San Siro.