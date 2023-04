Infortunio Osimhen, annuncio da Napoli: ecco quando torna

Victor Osimhen tornerà contro il Milan? Ecco le ultimissime notizie, c’è l’annuncio che arriva da Napoli, svelati tutti i dettagli.

Preoccupazione in casa Napoli riguardo le condizioni fisiche di Victor Osimhen. L’attaccante nigeriano, che ha saltato le due partite di campionato contro Milan e Lecce, sta lavorando duramente per tornare a disposizione in Champions League. Ecco l’annuncio che arriva da Napoli riguardo il recupero di Osimhen.

E’ l’edizione odierna del Mattino a fare il punto della situazione sui tempi di recupero di Osimhen.

Ecco quando tornerà a disposizione con il Napoli. I tifosi sono in attesa di capire se parteciperà alla sfida d’andata di Champions League contro il Milan.

Ultime Napoli: infortunio Osimhen, l’annuncio sul rientro

L’assenza di Victor pesa e non poco sul Napoli. Nelle ultime due uscite, infatti, gli azzurri hanno sofferto anche se contro il Lecce è arrivata una vittoria importate che ha riscattato il pesante 4-0 subito contro il Milan. Spalletti sta preparando i suoi alla sfida di Champions League contro il Milan. Una partita storica per il Napoli che si gioca l’accesso alle semifinali.

Il doppio confronto con i rossoneri arriva in un momento particolare. L’indisponibilità di Osimhen e anche quella di Simeone, che si è fatto male contro il Lecce, pesa e non poco sulle scelte finali di Spalletti che ha a disposizione in attacco solo Raspadori.

Intanto, arriva l’annuncio sui tempi di recupero di Osimhen che sta lavorando duramente per essere presente almeno in panchina contro il Milan.

Osimhen out contro il Milan, da Napoli sicuri

Come svelato da Il Mattino, Osimhen non sarà a disposizione contro il Milan. Il calciatore nigeriano non è al meglio e lo staff medico azzurro non vuole rischiare. Il Napoli, dunque, si presenterà a San Siro senza il suo attaccante, una notizia non proprio positiva per Spalletti che in quel reparto deve fare a meno anche di Simeone. Probabile, dunque, la riconferma di Raspadori.

Npaoli, infortunio Osimhen: le ultime notizie sui tempi di recupero

Ancora problemi per Victor Osimhen che non sarà a disposizione per la sfida di San Siro contro il Milan. Il bomber nigeriano salterà il match del Napoli Champions League. Il giocatore sente ancora dolore ed è per questo che lo staff medico non lo considera abile e arruolabile.

Un grosso guaio per Luciano Spalletti che spera di riavere a disposizione l’attaccante per la sfida di ritorno al Maradona. I medici del Napoli non vogliono correre rischi. Ecco perché ad oggi l’unica speranza per l’andata è quella di recuperare Osimhen, in extremis, per la panchina.