Clamoroso in Inghilterra: guardalinee colpisce un giocatore con una gomitata!

Scandalo in Inghilterra, dove un guardalinee ha colpito il un giocatore con una gomitata a fine primo tempo: l’associazione arbitri sta già valutando cosa fare.

Un episodio increscioso è quanto è avvenuto nella gara in cui rallenta l’Arsenal primo in classifica in Premier League nel difficile match di Anfield, contro un Liverpool che ha disperato bisogno di fare punti per risalire il più rapidamente possibile la china.

I reds tentano di riaprire il campionato bloccando sul pari gli avversari, riprendendola proprio allo scadere ma restando comunque a -12 dal quarto posto valido per l’accesso in Uefa Champions League.

Liverpool-Arsenal: ecco cosa è successo

Il Manchester City che fa quattro gol a domicio al Southampton infatti, gentile concessione di Grealish, Julian Alvarez e il solito Haaland che nel tempo libero ne piazza due, si avvicina a -6 dalla vetta, ma con una gara in meno e lo scontro diretto da giocare.

I gunners giocano quaranta minuti da padroni assoluti del campo: si portano in vantaggio con Gabriel Martinelli dopo nemmeno dieci minuti, poi il brasiliano serve a Gabriel Jesus anche il pallone del raddoppio alla mezzora di gioco.

Risponde il Liverpool con Salah, protagonista in ogni faccia di dado: accorcia le distanze al 42′, salvo poi, alla ripresa, sbagliare il calcio di rigore che avrebbero portato l’incontro sul risultato del pari. Però è solo questione di tempo: Alexander Arnold inventa e Firmino sentenzia, con i reds che trovano il definitivo 2-2.

Prima del triplice fischio c’è spazio per un’altra invenzione del top player egiziano, che da fuori area pesca lo spazio sotto l’incrocio dei pali, ma Ramsdale si supera, salvando capra e cavoli.

Gomitata del guardalinee a Robertson

Una gara che sembra non concludersi mai, nemmeno dopo che l’arbitro sancisce la fine, per un episodio inaccettabile avvenuto quando il risultato era fermo sull’1-2 per gli ospiti: a fine primo tempo, Robertson si era diretto verso il guardalinee Constantine Hatzidakis per lamentarsi di qualcosa che non gli era piaciuto.

All’improvviso le telecamere riprendono l’arbitro che alza il braccio in direzione della gola del terzino del Liverpool, colpendolo anche poco sotto il viso.

In quel momento Robertson pare abbia lamentato proprio che il guardalinee lo avesse colpito alla gola con una gomitata, ripetendolo più volte e rimediando solamente, di tutta risposta, un cartellino giallo.

Una reazione che, se fosse stata volontaria, andrebbe a gravare pesantemente sul futuro della carriera dell’assistente dell’arbitro e che ha ovviamente scatenato un putiferio in campo.

Non si è fatta, però, attendere la risposta dell’associazione arbitrale della FA: non appena il video incriminato è divenuto virale, consci della vicenda che ha coinvolto il guardalinee e il calciatore scozzese, l’A.A. ha affermato che verrà valutata la questione in modo accurato prima di prendere eventualmente dei provvedimenti.