Juventus: Allegri va via a fine stagione, ha scelto il nuovo club

Il futuro di Massimiliano Allegri alla Juventus sembra essere molto incerto in vista della prossima stagione. Ci sono delle nuove notizie di calciomercato che riguardano il tecnico bianconero.

Molto dipenderà dagli obiettivi anche che si raggiungeranno quest’anno in vista della prossima stagione, perché c’è grande ambizione da parte del tecnico e della società.

A fine anno un confronto tra le parti sarà inevitabile. Ma, nonostante il lungo contratto, c’è la possibilità che l’allenatore lasci la Juve per scegliere una nuova squadra da allenare subito.

Juventus: contratto Allegri, la decisione sul futuro

Ci sono ancora due anni di contratto tra Allegri e la Juventus, visto che è in scadenza nel 2025. Ma, nonostante questo, c’è la sensazione che il tecnico possa pensare di andare via al termine di questa stagione. Perché molto dipenderà dalle visioni che avrà la società sul progetto futuro e le disponibilità che ci saranno. Infatti, c’è la sensazione che la Juve possa lasciar andare grandi giocatori come Rabiot, Di Maria e Vlahovic per abbassare i costi e puntare su una nuova Juve più giovane. Una valutazione che potrebbe far pensare anche allo stesso allenatore.

A fine stagione ci sarà un confronto tra Allegri e la Juventus per capire quelle che sono le intenzioni, se continuare o pensare di separarsi nonostante il lungo contratto. Uno degli obiettivi da dover raggiungere è sicuramente la qualificazione alla prossima edizione di Champions League, che può arrivare vincendo l’Europa League (al momento bianconeri ai Quarti con lo Sporting) o arrivando tra le prime 4 di Serie A. Ora però la società si trova a 8 punti dal quarto posto, ma solo per i 15 punti di penalizzazione. Sarà decisiva la data del 19 aprile per capire se saranno restituiti ai bianconeri i punti conquistati sul campo.

A quel punto tutto cambierebbe, ma allo stesso tempo ci sono possibilità concrete che la Juve e Allegri prendano strade diverse a fine stagione. La nuova dirigenza vuole provare a ridurre i costi per rientrare dalle gravi perdite, dove anche lo stesso allenatore ha uno stipendio molto alto che può essere rivisto.

Calciomercato: Allegri lascia la Juve per un nuovo club

Secondo le ultime notizie di calciomercato che arrivano dalla RAI, c’è la possibilità che Allegri decida di lasciare la Juventus per andare ad allenare un nuovo club. Secondo alcuni aggiornamenti, l’allenatore andrebbe ad accettare una nuova sfida solo per un club ricco ma fatto di giovani promesse.

Sono diverse le squadre che possono puntare su Allegri, in questi anni tanti club si sono fatti sotto per provare a convincerlo e ora ci sarebbero degli indizi di mercato.

Calciomercato Juve: chi vuole Allegri

Real Madrid, Chelsea, Tottenham e Paris Saint Germain sono le squadre che possono pensare di ingaggiare Allegri come nuovo allenatore e convincerlo nel progetto. In quel caso ci penserebbe seriamente il tecnico toscano.