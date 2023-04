Juventus: niente Champions, l’annuncio da Sky

La Juventus potrebbe perdere definitamente il treno Champions League. Considerato il -15 in classifica, ed il ricorso che sarà discusso tra 10 giorni, i bianconeri fanno i conti con un finale di stagione complicato. La squadra di Massimiliano Allegri ha oggi tre strade per qualificarsi alla prossima edizione della UEFA Champions League, anche se l’annuncio di Sky non fa ben sperare.

Juventus: tre modi per andare in Champions

La Juventus per partecipare alla prossima edizione della Champions League ha tre strade da seguire.

La prima, più semplice, è quella di centrare un piazzamento nelle prime 4 posizioni in classifica. Questo, visto l’andamento delle ultime gare di campionato, potrebbe avvenire a prescindere dal -15 in classifica. Senza lo scivolone di Roma contro la Lazio, infatti, la Juventus avrebbe potuto rientrare ampiamente in piena corsa Champions League a 9 giornate dalla fine della stagione.

La seconda strada per la Juventus per andar in Champions League è quella della vittoria dell’Europa League. Vincendo il secondo trofeo Continentale per lustro, i bianconeri avrebbero diritto a giocare in Champions League nella prossima stagione.

La terza “via” per partecipare alla Champions 2024 è l’annullamento della sentenza sul -15 in classifica. In questo modo i bianconeri si ritroverebbero secondi in classifica con 9 partite da disputare. Ovviamente molto dipenderà dalla decisione del Collegio del filone di inchiesta sulla manovra stipendi. Ma la Juve spera ancora di uscire indenne dalle accuse.

Juventus: Ceferin sbarra la strada ai bianconeri

Tuttavia la Juventus dovrà fare anche i conti con Ceferin. Il presidente della UEFA, ormai “acerrimo nemico” di Andrea Agnelli dopo lo sgarbo Superlega, sembra intenzionato ad impedire a qualsiasi club che abbia subito una squalifica in campionato di prender parte alla Champions League.

Questo dovrebbe valere soprattutto per la Juventus, alle prese in Italia con i due filoni di inchiesta legati a plusvalenza e stipendi, e per il Barcellona, che in Spagna è accusato di aver versato denaro ad alcuni vertici arbitrali.

Juventus: da Sky arriva una brutta notizia

Intanto a Sky Sport 24, ha parlato Giancarlo Padovan del futuro della Juventus e della possibile qualificazione in Champions League:

«La Juve fa un turnover limitato e questo è un esempio per molti anche per rispettare quella che è la nostra Serie A. La Juve spera in questi due mesi di continuare la sua incredibile rincorsa per arrivare ancora nei primi 4 posti. Farà fatica a centrare i primi 4 considerato il problema della penalizzazione, cambierebbe se gliela togliessero. La Juventus in questo momento gioca solo per fare punti e non pensa ad altro, nemmeno a vincere l’Europa League».