La classifica di Serie A sarà stravolta nuovamente. In questo momento il Napoli guida la classifica con 16 punti di vantaggio sulla Lazio. La formazione biancoceleste ha battuto ieri i bianconeri confermandosi al secondo posto in graduatoria. Tuttavia, senza la penalizzazione della Juventus, la squadra di Allegri sarebbe ancora seconda a meno 15 punti dal Napoli.

Juve, ricorso per il -15: la fine del countdown

La classifica del massimo campionato italiano è oggi condizionata dai 15 punti di penalizzazione in classifica della Juve. Come ha ricordato lo stesso Josè Mourinho, “Roma terza in Serie A? Eh ma non siamo sicuri visto che la Juventus ha fatto 59 punti? In quel caso la Roma sarà 4a, in Italia succede anche questo”, se non fosse per i punti di penalità inflitti alla Juve per il caso plusvalenze, la squadra piemontese sarebbe seconda in classifica distaccato di 15 punti dal Napoli. Oggi però la Juventus, prima del ricorso, vive una situazione differente. I bianconeri sono a meno trenta punti dalla prima in classifica ed attendono la decisione del Collegio di Garanzia dello Sport.

Intanto a Torino sembra ufficialmente iniziato il countdown per il ricorso. La Juve spera che venga totalmente cancellata la penalizzazione di 15 punti.

Juventus: mancano 10 giorni per la sentenza

Il Collegio di Garanzia si esprimerà sul ricorso della Juventus tra 10 giorni quando è in programma il dibattimento sul ricorso. La formazione di Allegri spera di ottenere la cancellazione della pena. Va ricordato che il Collegio non dovrà esprimere un giudizio di merito sulla vicenda ma solo validare il processo sportivo che ha portato alla squalifica. Con la restituzione dei punti in classifica la Juve potrebbe qualificarsi per la prossima edizione della UEFA Champions League. Entrare nelle prime quattro posizioni in classifica sarebbe per i bianconeri un risultato importante e potrebbe cambiare anche le strategie future, visto che senza l’incasso derivante dalla massima competizione europea, e senza la vetrina Champions, anche il calciomercato del 2023 potrebbe cambiare.

Va ricordato, tuttavia, che oltre al filone della plusvalenze, la Juventus dovrà difendersi nei prossimi mesi anche dalla ormai famosa “manovra stipendi”. Anche il secondo filone di indagine che coinvolge i bianconeri, infatti, potrebbe portare ad una penalizzazione in classifica per la Juve.

Juventus: Calvo è positivo, le parole

Juventus, la posizione di Calvo, Chief Football Officer della Juve, sulla penalizzazione in classifica di 15 punti e sull’esito del ricorso:

“Sensazioni? Non ne abbiamo e non penso che in questo momento possano servire, siamo convinti di aver operato bene e manca poco all’esito del ricorso, finalmente tra qualche giorno sapremo come sarà il nostro proseguo di stagione ed in che posizione saremo in campionato”.