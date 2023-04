Juventus, Vlahovic furioso dopo la Lazio: ha preso una decisione

Decisione clamorosa di Dusan Vlahovic, è accaduto subito dopo Lazio Juventus: il bomber ha spiazzato tutti, ecco cosa è successo.

L’ultimo gol in campionato di Vlahovic risale a inizio febbraio, con la doppietta contro la Salernitana. Dopo quel momento è iniziato il lungo digiuno in Serie A dell’attaccante della Juventus che anche ieri è andato a secco.

La sconfitta di ieri contro la Lazio della ha lasciato degli strascichi nell’ambiente bianconero. In particolar modo su Dusan Vlahovic

La ricorsa Champions della squadra di Allegri è stata interrotta da Maurizio Sarri che ha fermato all’Olimpico la Vecchia Signora. Adesso l’attenzione massima della Juventus è la sfida di giovedì in Europa League contro lo Sporting, nel quarto di finale. Come arriva la Juventus a questa partita? Sicuramente il morale non è dei migliori, a pesare è la sconfitta ieri. In particolar modo, ad essere infuriato è è l’attaccante Dusan Vlahovic che sta vivendo un periodo davvero negativo. Ecco cosa è successo ieri subito dopo la partita contro la Lazio.

Ultime Juventus: la decisione di Vlahovic sorprende i tifosi, ecco cosa ha fatto dopo la sconfitta con la Lazio

Una decisione drastica quella del bomber serbo che è finito nel mirino dei tifosi della Juventus, dopo l’ennesima prova negativa contro la Lazio. Vlahovic non ha inciso sul match di ieri ed è da quasi due mesi che non riesce a trovare la via del gol.

Giovedì ha l’opportunità di riscattarsi, nel match contro lo Sporting. Intanto, per concentrarsi ancor di più e uscire da questo momento negativo, Vlahovic ha deciso di abbandonare i social e disattivare il suo profilo Instagram. Un modo, questo, per stare lontano dalle critiche.

Vlahovic disattiva il profilo Instagram, i motivi

Dopo la sconfitta contro la Lazio, l’attaccante della Juventus Vlahovic ha disattivato il suo profilo Instagram. L’attaccante cerca il riscatto attraverso il duro lavoro e, in questo momento, ha messo da parte ogni tipo di distrazione.

Non ha più voglia di confrontarsi anche con gli probabilmente gli ha commentato i post con qualche parolina di troppo, non accettando i commenti degli haters che hanno destabilizzato probabilmente la sua stessa serenità.

Vlahovic via dalla Juventus a fine stagione? Le ultime

Dusan Vlahovic potrebbe salutare la Juventus, qualora la stessa Juve dovesse decidere di non puntare più su di lui nella fine di questo campionato. Diversi i rumors, con possibile approdo in Premier League perché, a corteggiare Vlahovic, c’è la capolista Arsenal.