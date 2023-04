Lazio: tegola Immobile, l’infortunio è molto lungo

Ciro Immobile non sta bene. L’attaccante della Lazio non è tornato ancora in forma nonostante la gara di ieri contro la Juventus. Il capitano dei biancocelesti ha giocato contro la Juve 65 minuti da titolare mostrando una condizione fisica non ottimale.

Lazio: Immobile ora preoccupa, le ultime

A parlare delle condizioni di Ciro Immobile è stato il dottor Stefano Lovati che ha detto la sua sul recupero dell’attaccante napoletano a “lalaziosiamonoi.it”.

“Ciro ha superato i 30 anni. Quando è arrivato da noi era integro e sano. Il calcio è uno sport che alla fine mette sempre stress sui calciatori e ci sono problemi grossi: dal punto di vista mentale e fisico si arriva al limite. Immobile è un giocatore che in carriera ha ricevuto tanti colpi. Il fisico ne risente. Spero molto che per lui non sia cominciato un loop, un circolo vizioso che lo porta a fermarsi in maniera periodica per della partite. Fisicamente, però, un giocatore può avere problemi dal punto di vista tendineo, muscolare e anche cartilagineo. Questa è una cosa biologica e penso che qualche partita la dovrà saltare. Per noi limitare il minutaggio è una forma di prevenzione anche se è complicato”.