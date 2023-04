Mbappé dice addio, il PSG accelera per il sostituto: che nome

Kylian Mbappè dice addio al Paris Saint Germain, il club parigino accelera sin da subito per il suo sostituto: ecco chi è il grande nome.

L’asso del PSG e della Francia si prepara a salutare la capitale transalpina in estate dopo l’ennesima stagione negativa a livello europeo, il club del presidente Al Khelaifi ha già in mente il suo sostituto: si tratta di un nome importantissimo.

Uno dei nomi più roventi per la prossima estate rischia di essere quello di Kylian Mbappè. Per l’asso francese non è di certo una novità essere al centro di voci di mercato, soprattutto dopo che nella scorsa estate si è discusso a lungo della sua scelta tra il Real Madrid ed il rinnovo con il PSG, con il numero 7 della Francia che ha scelto questa seconda opzione. La stagione decisamente al di sotto delle aspettative che il club parigino ha però disputato, con l’ennesima eliminazione prematura dalla Champions League, rischia nuovamente di far aumentare le voci di un possibile addio della propria stella, scatenando così ancora una volta un possibile effetto domino.

PSG, Mbappè via? Ecco chi potrebbe sostituirlo

Pensare di rinunciare ad un fenomeno come Kylian Mbappè è praticamente impossibile, ancor di più se il club che potrebbe provare ad acquistarlo è quel Real Madrid acerrimo rivale del PSG in campo europeo. L’ennesima eliminazione agli ottavi di Champions del club della capitale francese rischia però di far vacillare le certezze del numero 7, costringendo così il Paris Saint Germain a guardarsi intorno per trovare un suo degno sostituto.

I nomi di giovani attaccanti già di livello mondiale che potrebbero entusiasmare il Parco dei Principi sono ovviamente tanti ma non tutti raggiungibili, nonostante il budget quasi illimitato del PSG, i parigini potrebbero quindi scegliere di optare per un giocatore di livello assoluto che giochi in un reparto diverso dall’attacco, ma che allo stesso tempo possa subito prendere in mano la leadership della squadra: il grande nome potrebbe quindi essere Jude Bellingham.

Il classe 2003 del Borussia Dortmund è già uno dei talenti più considerati della sua generazione, vice capitano del BVB e punto fermo dell’Inghilterra: tutti traguardi questi che Bellingham ha raggiunto grazie ad un talento smisurato e ad una maturità impressionante, se si considerano i soli 19 anni d’età. Il suo nome è già sui taccuini di tutti i big club europei, ma come riportato da Cadena Ser, il PSG si potrebbe inserire nella corsa in caso di addio di Mbappè: una situazione dunque difficile ma non di certo impossibile.

Il campione del Mondo 2018 con la Francia, quando nella scorsa stagione ha scelto di rinnovare con il PSG, si aspettava indubbiamente di vivere una stagione ben diversa da quella fatta di alti e bassi che i parigini stanno vivendo. Non c’è dunque da sorprendersi se le voci di un suo clamoroso addio stanno tornando in voga già da gennaio quando il Corriere dello Sport aveva riparlato del Real Madrid nel suo futuro. Al momento ipotizzare un addio di Mbappè resta comunque molto difficile visti i costi dell’operazione, ma le notizie che arrivano dalla Spagna rischiano di far vacillare anche questa certezza, solo l’estate dirà davvero quale sarà il futuro di uno dei calciatori più forti del mondo.