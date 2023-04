“Mi manchi da morire”, messaggio da brividi ai tifosi della Roma

La Roma di Jose Mourinho continua la sua buona stagione sperando che possa chiudersi su questo trend per poi diventare ottima. Intanto, arrivano messaggi social molto importanti.

Arrivano nuove notizie in merito a quello che sarà il prossimo anno per il club giallorosso, che spera di poter raggiungere tutti gli obiettivi in vista della prossima stagione.

Arrivano anche degli indizi di calciomercato per la Roma che sta facendo tutte le valutazioni del caso in vista del prossimo anno.

Calciomercato Roma: le strategie della società

Si è parlato davvero tanto in questi anni del grande rapporto che si stringe a Roma tra calciatori, allenatori e dirigenti con i colori giallorossi e tutto l’ambiente. Difficile dimenticare quello che è accaduto a Francesco Totti che, dopo una lunga carriera solo in maglia giallorossa, ha detto addio in uno degli addii più belli nel mondo dello sport e del calcio. Allo stadio Olimpico è stata una festa fatta di gioia e dolore ripercorrendo i grandi ricordi. Ma in questi anni non solo Totti ha detto addio alla Roma rimpiangendo certi momenti.

Più volte, infatti, tanti giocatori ed ex giocatori hanno raccontato in alcune interviste cosa vuole dire fare parte della Roma e come certe sensazioni potessero mancare. Totti è l’emblema, ma per lui che è romano di nascita è stato anche più facile. Allo stesso tempo però sono arrivati anche altri racconti commoventi e ora c’è un messaggio sui social che ha scatenato la reazione di tutti i tifosi giallorossi.

Un altro giocatore, proprio in queste ore, ha voluto mandare il suo messaggio verso la Roma e i suoi colori.

Roma: il messaggio di Perotti

Una lunga carriera quella di Diego Perotti che a Roma ha giocato per ben 4 anni e ottenuto grandi numeri e successi. E’ sempre stato uno dei beniamini dei tifosi giallorossi il giocatore argentino che è stato considerato sempre uno che dava tutto in campo.

Ora, in un periodo difficile per la sua carriera, è arrivato un bel messaggio social da parte di Perotti che con la maglia della Roma e il pallone ha postato la foto con una didascalia che ha colpito molto i tifosi giallorossi: “Mi manchi da morire. Senza te non c’è felicità”.

Calciomercato: Perotti pronto a firmare ancora in Serie A

Attualmente Diego Perotti è svincolato dopo che è scaduto la scorsa estate il suo contratto con la Salernitana durato qualche mese. Quest’anno non è riuscito a trovare una sistemazione che lo convincesse e ha continuato ad allenarsi. Una carriera fatta di tanti infortuni che è stata inevitabilmente condizionata. Ora aspetta e cerca di capire se, in vista della prossima, può arrivare una nuova occasione per lui sempre in Serie A.