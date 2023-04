Mourinho ‘inguaia’ Marotta: triennale e addio Inter

Il futuro dell’Inter ‘dipende’ anche dalle decisioni di Mourinho: la scelta del tecnico della Roma sul suo futuro potrebbe mettere nei guai la squadra nerazzurra.

Il calcio è un domino. Ogni pedina può farne cadere un’altra. Basta spostare un pezzo per far, a volte, iniziare una serie di cambiamenti che finiscono per coinvolgere molte squadre e molti protagonisti. Non sorprende quindi che dalla scelta di Mourinho potrebbe dipendere il destino di diversi club: non solo quello della sua nuova società, e non solo quello della Roma, ma anche quello della sua vecchia Inter. In caso di addio dello Special One al club giallorosso, Marotta si vedrebbe infatti beffato nella maniera più clamorosa.

Sappiamo bene che, ormai da settimane, la posizione di Simone Inzaghi sulla panchina dell’Inter è più in bilico che mai. Salvo miracoli (come un clamoroso exploit in Champions), la sua conferma è ad oggi altamente improbabile. Per questo motivo Marotta avrebbe iniziato a guardarsi attorno, mettendo nel mirino in particolare un tecnico in rampa di lancio che sta ottenendo risultati importanti in questa stagione.

Tralasciando i sogni che portano a Conte o allo stesso Mou, sarebbe proprio questo giovane allenatore il preferito dalla dirigenza nerazzurra. Un allenatore dal curriculum interista e dalle idee molto innovative. Ma, nonostante l’apprezzamento sia evidente, l’ex dirigente bianconero potrebbe vedersi beffato sul più bello. Il tecnico piace infatti anche a un’altra grande squadra, e il suo destino potrebbe essere deciso, incredibilmente, dalla scelta di Mourinho.

Mou tiene in scacco l’Inter: che beffa per i nerazzurri

Nelle scorse settimane era stato lo stesso portoghese a far trapelare la sua volontà di rimanere alla Roma ancora per un’altra stagione. Senza Champions, però, è evidente che una sua conferma non sarebbe per nulla scontata. Considerando poi che i corteggiatori certo non gli mancano, oggi darlo al 100% ancora sulla panchina giallorossa sarebbe un azzardo.

Nel caso il portoghese dovesse accettare la corte di Real Madrid o PSG, la Roma non si farebbe trovare impreparata. Tiago Pinto ha infatti messo gli occhi su Thiago Motta, proprio il nome in cima alla lista di Marotta e dell’Inter. E il tecnico felsineo, a quanto pare, sarebbe anche disposto a raccogliere l’eredità del suo vecchio maestro nella Capitale, sottoscrivendo un biennale con opzione per il terzo.

Insomma, tutto dipende proprio da Mou. Se lo Special One dirà addio alla Roma, l’Inter potrebbe vedersi scippato del proprio grande obiettivo per la panchina. E a quel punto l’amministratore delegato nerazzurro potrebbe virare su un piano B o C, con sullo sfondo i soliti noti, dallo stesso Conte-bis (comunque molto complicato) a una sorpresa come De Zerbi. Salvo ulteriori colpi di scena che, quando si tratta di Inter, sono sempre dietro l’angolo.