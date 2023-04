Nuova tegola Osimhen, tifosi del Napoli gelati

Una nuova tegola in casa Napoli che vede come protagonista, ancora una volta, l’attaccante nigeriano Victor Osimhen.

Il calciatore non vede l’ora di rientrare quanto prima. Il suo obiettivo, ovviamente, è quello di poter dare il suo contributo in vista della prima sfida di Champions League contro il Milan. Non esserci stato, in campionato, contro i rossoneri è stato un duro colpo per lui ma soprattutto per la squadra che ha sentito decisamente la sua mancanza. Stesso discorso anche contro il Lecce, ma con la differenza che a ‘Via del Mare‘ è arrivata una vittoria (anche se con un bel po’ di sofferenza).

Nel frattempo, però, Victor Osimhen preoccupa nuovamente i tifosi del Napoli. Ed il motivo, questa volta, non riguarda le sue condizioni fisiche ma ben altro. Le sue ottime prestazioni, svolte fino a questo momento, ovviamente non potevano affatto passare inosservate sotto gli occhi dei top club europei. Tanto è vero che alla fine della stagione c’è una squadra in particolare che è pronta a bussare alla porta del presidente De Laurentiis e, soprattutto, del classe ’98 pronto ad essere ricoperto di milioni.

Napoli, paura Osimhen: c’è l’ombra della big

Uno dei suoi tanti obiettivi (così come quello di una tifoseria intera) è quello di regalare uno scudetto alla città che manca da ben 33 anni. Un titolo che sta per arrivare partita dopo partita. Poi sarà il tempo di mercato e per il nigeriano, le richieste, di certo non mancano. Tanto è vero che sta per tornare a farsi viva concretamente la pista che porta alla Premier League. Non si tratterebbe affatto della prima volta visto che già in passato più di una squadra inglese aveva mostrato interesse verso il calciatore. Prima ci aveva pensato il Manchester United, ma alla fine non se ne è fatto più niente.

Adesso, però, tocca al Chelsea che punta fortemente sul calciatore. In questo momento i ‘Blues‘ non hanno una vera e propria punta di sfondamento. Ed è per questo motivo che stanno aspettando, con molta ansia, la prossima sessione estiva per presentare una di quelle offerte a dir poco irrinunciabili per la società. Una cifra che può superare abbondantemente i 100 milioni di euro (proprio come richiesti dal presidente). A quel punto la decisione verrà presa solamente da De Laurentiis e dallo stesso atleta. I tifosi, intanto, rischiano di perderlo seriamente.