Penalizzazione annullata dopo il ricorso: la decisione del CONI

Tanti casi quest’anno nel mondo del calcio italiano che deve fare i conti con la Giustizia Sportiva che ha deciso di sparare sentenze importanti riguardo le penalizzazioni.

Lo sa bene la Juventus che ha ricevuto un 15 punti di penalità nella classifica di Serie A. Non si tratta però dell’unico club che è stato punito nel mondo del calcio italiano.

Continuano ad arrivare importanti sentenze contro le società che avrebbero presentato delle irregolarità nelle scorse o nell’attuale stagione.

Penalizzazione per il club: presentato il ricorso

Ultima spiaggia per il club italiano che dopo aver ricevuto la penalizzazione ha provato a lottare per uscire da questa situazione. Perché al momento la squadra si trova in una zona di classifica non facile e la società e i tifosi sperano che questa vicenda si possa risolvere il prima possibile al meglio. Arrivano ora delle nuove notizie riguardo questo caso di giustizia che può finire già nei prossimi giorni in maniera ufficiale.

Questo può portare anche ad una variazione delle classifica, perché in base a quello che sarà deciso nei confronti del club che poi verranno aggiunti nuovamente o tolti definitivamente i punti in classifica. Diverse squadre italiane sono state punite in questi mesi per diversi casi che sono stati considerati davvero spinosi da risolvere e che hanno creato grande polemica nel calcio italiano che sta ricevendo diverse critiche importanti ancora una volta anche fuori Europa.

Nel mirino il mondo del calcio italiano, dalla Serie A con il caso plusvalenze della Juventus fino anche alla Serie C dove sono stati tanti altri i casi che hanno tenuto banco come quello che riguarda la Viterbese che è stata penalizzata con 2 punti tolti in classifica. Ora arrivano dei nuovi aggiornamenti in merito a questa importante vicenda.

Viterbese penalizzata: si attende la decisione del CONI

Nei giorni scorsi è arrivata l’ennesima richiesta da parte del club di Serie C per provare a risolvere al meglio questa situazione. Infatti, dopo i 2 punti di penalizzazione che ora portano la Viterbese al 19esimo posto del Girone C di Serie C con 30 punti, è stato presentato un ricorso però respinto dalla Corte d’Appello.

Un secondo ricorso è stato presentato dalla Viterbese, questa volta al Collegio di Garanzia del CONI. Ora bisognerà solo aspettare per capire come finirà questa vicenda, perché pesano tanto i punti con la Viterbese che può retrocedere in Serie D o giocarsi i playout.

Caso Viterbese: le ultime sul ricorso

Nei giorni prossimi ci sarà la decisione del Collegio di Garanzia del Coni sul caso Viterbese in merito alla penalizzazione. Mancano 2 giornate al termine del campionato e la Viterbese è a 30 punti al 19esimo posto con la Fidelis Andria (20esimo posto e retrocessione diretta) anch’essa a 30 punti ma con una differenza reti peggiore. C’è positività da parte del club di C in base alla decisione che arriverà sui punti di penalità.