Penalizzazione Juve: l’allenatore anticipa la sentenza

E’ tanto ormai che si parla di quello che può essere il futuro della Juventus in merito alla penalizzazione di 15 punti che ha colpito in Serie A il club bianconero. La sentenza è ormai imminente.

La decisione arriverà nei prossimi giorni e sarà definitiva, perché il club bianconero riceverà la risposta che tanto attende da mesi, così come anche le altre squadre italiane impegnate negli stessi obiettivi dei bianconeri.

In base a quello che si deciderà che si potranno fare progetti per la prossima stagione anche, perché il club bianconero ha bisogno di chiarezza per capire come muoversi sotto tanti punti di vista.

Penalizzazione Juventus: in arrivo la sentenza

I prossimi giorni saranno più che decisivi per questa e le prossime stagioni della Juventus. Il club allenato da Massimiliano Allegri in questo momento si ritrova con 44 punti al 7 posto, quando sul campo in realtà ha ottenuto 59 punti (-15 punti di penalizzazione per il caso plusvalenze). I prossimi giorni arriverà la sentenza che è fissata per la data del 19 aprile. Tutti aspettano quel giorno con ansia, ma non solo dal mondo Juve. Infatti, anche le altre squadre di Serie A guardano con attenzione quello che può essere il futuro del club che rischia di far cambiare tutto.

Le altre squadre italiane vogliono sapere quale sarà la classifica definitiva di Serie A per poi farsi i conti, perché in molte si stanno giocando l’accesso alla zona Champions League. Una lotta che comprende Lazio, Roma, Milan, Inter, Atalanta e Juve per soli 3 posti. In base a ciò che poi accadrà sulla sentenza che poi si valuterà la classifica.

Proprio in queste ore sono arrivate le accuse di Mourinho che ha lanciato una frecciatina alla giustizia sportiva italiana sul caso plusvalenze Juventus parlando della penalizzazione: “Sicuri che la Juve non sia a 59 punti? Siamo in Italia…”. Una battuta forte dando come segnale che per lui sarà presto annullata la sanzione contro i rivali bianconeri.

Sentenza Juve: Landucci risponde ad Allegri

Dopo Lazio Juve è arrivata la risposta del vice di Allegri, Marco Landucci, nei confronti di José Mourinho sulla sentenza per la penalizzazione della Juve:

“Non posso rispondere a Mourinho, lui è un grande allenatore e io sono stato un buon portiere, qualcuno dice nemmeno tanto buono (ride, ndr). Non è lui a fare le sentenze, vediamo il 19 cosa succede. Noi sul campo siamo a 59, forse a 61 se consideriamo i 2 punti con la Salernitana (ride, ndr). Vediamo cosa accadrà nei prossimi giorni”.

Juventus: ore contate per la penalizzazione

Mancano ormai pochissimi giorni e si saprà in maniera ufficiale, dopo il ricorso presentato, se la penalizzazione di 15 punti contro la Juve in Serie A sarà annullata o confermata dal Collegio di Garanzia del CONI. A quel punto avremmo una classifica fina