Post partita teso: il mister attacca uno dei suoi giocatori

La stagione è agli sgoccioli, ed ogni partita, così come ogni punto, vale molto di più rispetto a quanto già non valesse in precedenza. Ogni squadra si gioca tantissimo, che sia l’Europa o la salvezza, e spesso questo potrebbe incidere anche sul nervosismo dei protagonisti che, presi dalla foga, rischiano anche di non riuscire a gestirlo.

Questo è il caso di quanto successo oggi nel post partita di campionato dove, visibilmente deluso dal risultato maturato alla fine dei 90′, il mister è arrivato addirittura ad attaccare uno dei suoi giocatori, preso di mira per la sua super deludete prestazione.

Il mister attacca il giocatore nel post partita: ecco dove è successo

Manca sempre meno alla fine di questa stagione, il conto alla rovescia è iniziato, e la posta in palio per moltissimi club è ancora altissima, che si possa parlare di titolo, piazzamento in Europa o salvezza.

Questo ovviamente fa di ogni partita una finale, e le energie nervose spesso rischiano di non essere controllate, come successo oggi nel post partita di campionato. La squadra aveva infatti iniziato benissimo la partita andando anche in vantaggio, ma la superficialità e la passività messa in campo le sono costate care facendosi addirittura rimontare.

Questo non è andato assolutamente già a Bruno Genesio che, oltre a mostrare tutta la sua frustrazione per la sconfitta del Rennes, ha preso anche di mira uno dei suoi giocatori, attaccandolo ai microfoni di Prime Video per la deludente prestazione offerta oggi.

Rennes, tensione nel post partita: Genesio attacca un suo giocatore

Il Rennes cade in trasferta a Lione, e vede allontanarsi sempre di più in classifica il sogno Champions League. Al momento i rossoneri si dovrebbero accontentare del nulla, visto che la sesta posizione in classifica non gli garantirebbe neanche la Conference League.

La sfida del Groupama Stadium poteva rappresentare essere uno snodo fondamentale della stagione del Rennes, ma la squadra di Genesio è venuta meno. Nella sconfitta sono un pò tutti i responsabili, ma mai come oggi il tecnico tricolore ha preso di mira un suo giocatore, Desiré Doué.

La partita del 17enne del Rennes è infatti durata solo 17′, visto che Genesio ha optato per una sua sostituzione dopo un’entrata in campo sottotono. Il tecnico dei rossoneri ha infatti detto: “Perchè ho cambiato Doué? Si può riprendere uno una volta, due volte, tre volte, anche quattro, ma dopo un pò è giusto prendere misure diverse. Tensione? E’ una questione nostra, non devo spiegarlo a nessuno.”

Il Rennes cade a Lione: Genesio contro tutti, non solo contro Doué

Desiré Doué è stato preso di mira da Genesio nel post partita per la sua deludente prestazione, ma il tecnico del Rennes ha comunque avuto da ridire su tutti i suoi giocatori dopo la sconfitta a Lione.

Ai microfoni di Prime Video il francese ha infatti detto: “Non siamo stati in grado di chiudere prima la partita. Avevo detto ai giocatori che potevamo essere puniti, e così è successo. Abbiamo perso rapidamente il nostro livello atletico, siamo stati messi sotto pressione… Insomma, siamo stati sopraffatti su tutti i fronti.”