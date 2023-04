Roma, Mourinho scarica Abraham: ha già scelto un altro bomber

Aggiornamenti di calciomercato sulla Roma: Mourinho ha scelto il nuovo numero 9, prenderà il posto di Abraham.

Anche ieri lo Special One ha escluso dall’undici titolare l’ex Chelsea. I numeri fin qui dell’inglese non sono positivi, ecco perché il rapporto poco idilliaco con Mourinho potrebbe spingere l’attaccante verso la Premier League. Intanto, per il futuro, la Roma ha già scelto un altro bomber: svelato il nome.

Arrivano nuove indiscrezioni riguardo il calciomercato della Roma. I giallorossi, a sorpresa, hanno individuato un nuovo attaccante per il futuro. L’obiettivo di Mourinho è quello di alzare il tasso qualitativo della squadra, inserendo anche dei leader carismatici all’interno dello spogliatoio. Lo Special One non guarda alla carta d’identità, anzi. Lo scorso anno, per esempio, ha deciso di investire su Matic che fino a questo momento sta rendendo al massimo in Serie A.

Ecco perché per il futuro il tecnico della Roma ha messo nel mirino per il prossimo calciomercato un altro giocatore di esperienza per rinforzare il reparto offensivo.

Ultime calciomercato Roma: arriva al posto di Abraham

I rapporti non sono più quelli di una volta. Ecco perché l’addio di Abraham dalla Roma si avvicina sempre di più. L’inglese non è più felice in giallorosso e il suo agente è a lavoro per trovare un’altra destinazione che possa far tornare l’inglese ai suoi livelli. I numeri fino a questo momento non danno ragione all’ex Chelsea che ha messo a segno in campionato 6 gol in 29 presenze e in Europa League una rete in nove apparizioni.

Ecco spiegati, dunque, i malumori dello Special One che ha perso ormai fiducia nel suo numero nove. Per il futuro Mourinho ha scelto un nuovo attaccante. Gioca in Serie A ed è una vecchia conoscenza del portoghese, ecco di chi si tratta.

Secondo le ultime indiscrezioni riportate da tmw, la Roma vuole Arnautovic per il prossimo calciomercato.

Arnautovic alla Roma: i motivi dell’addio da Bologna

L’austriaco ha iniziato bene la stagione di Serie A, salvo poi fermarsi a causa di alcuni problemi fisici che ne hanno compromesso il suo rendimento. Inoltre, a pesare sul suo calo anche il rapporto mai scoppiato tra Arnautovic e Thiago Motta con il tecnico che non ha mostrato grande fiducia nei confronti del calciatore, leader tecnico e carismatico del Bologna.

L’allenatore italo brasiliano, infatti, predilige un altro tipo di attaccante nel ruolo di prima punta: rapido e di movimento, stile Barrow, Zirkzee o Sansone, piuttosto uno statico come Arnautovic. Ecco perché l’agente dell’austriaco si sta guardando intorno per il prossimo calciomercato: la suggestione Premier League lo stuzzica ma questo forte interesse di Mourinho, che vuole portare alla Roma Arnautovic nel prossimo calciomercato, potrebbe spingere il calciatore a proseguire la sua esperienza in Serie A.