Svolta clamorosa, il giocatore annuncia: “Rinnovo ai dettagli”

Il prossimo calciomercato si prospetta essere particolarmente movimentato, anche perchè molti dei giocatori più forti in circolazione andranno in scadenza e dovranno trovarsi una nuova sistemazione in vista della prossima stagione.

In questa cerchia “speciale” di giocatori rientra nello specifico uno che, nelle scorse ore, ha fatto un annuncio importantissimo in merito al suo futuro, che ha spiazzato non solo i propri tifosi ma anche il club e tutti quelli che in queste settimane lo hanno provato a trattare.

Nel post partita dell’ultima giornata di campionato il giocatore ha infatti annunciato che presto rinnoverà il suo contratto con il club, diventando una vera e propria bandiera per i tifosi e non solo.

Svolta nel futuro del giocatore: c’è l’annuncio

Presto la stagione terminerà e con essa verrano sanciti i suoi verdetti. Con questi si definiranno anche il futuro di alcuni dei giocatori più seguiti e forti di questo sport, viste le molteplici scadenze di contratto che cadranno in quel di luglio.

Marquinhos non rientra direttamente fra questi, anche se il suo futuro è al centro di molteplici discussioni. Il capitano del PSG va infatti in scadenza nel 2024, e visto quanto sta succedendo ultimamente in quel di Parigi il suo rinnovo sta leggermente passando in secondo piano.

A mettere ordine sulla faccenda è stato lo stesso difensore brasiliano che, intervistato nel post partita di ieri sera contro il Nizza, ha praticamente annunciato il suo rinnovo col PSG. Arrivato a Parigi nel 2013, Marquinhos è destinato a rimanere ancora a lungo all’ombra della Tour Eiffel, diventando una vera e propria leggenda del club.

PSG, Marquinhos rinnova: c’è l’annuncio

Nelle ultime settimane tiene banco in quel di Parigi la questione relativa al futuro di Lionel Messi, facendo passare in secondo piano il rinnovo di un altro giocatore fondamentale di questo PSG: Marquinhos.

Il difensore brasiliano va in scadenza con Les Parisien nel 2024, ma l’impressione è che non terminerà lì la sua avventura al PSG. Nel post partita contro il Nizza Marquinhos ha fatto il punto sul suo futuro, annunciando il suo -imminente- rinnovo col PSG.

Il giocatore della Seleçao ha infatti detto: “Se rinnovo col PSG? Lo spero. Posso dirvi che sono ai dettagli finali di questo accordo incredibile. Quando sono arrivato ero giovane, e mai mi sarei aspettato di arrivare a 400 presenze col PSG. Spero di giocare altre 100 o 200 partite qui.”

Accordo ai dettagli: le cifre del rinnovo di Marquinhos col PSG

E’ ai dettagli l’accordo per il rinnovo di Marquinhos col PSG. Il difensore brasiliano, secondo dati calcioefinanza.it, guadagna circa 12 milioni di euro all’anno, cifra che potrebbe incrementarsi a seguito della firma sul suo nuovo contratto.

Marquinhos potrebbe infatti arrivare a guadagnare molto di più, sfiorando anche il tetto dei 20 milioni, così da mettersi al livello con altri compagni di squadra. Al momento sono però tutte supposizioni, che potranno essere confermate al momento dell’ufficialità del rinnovo.