Arthur torna in Italia e firma con una Big: tutti i dettagli

Il futuro di Arthur sarà in Serie. Il prossimo calciomercato sancirà il ritorno del centrocampista brasiliano attualmente al Liverpool.

Non una stagione esaltante per Arthur in prestito dalla Juventus al Liverpool: il brasiliano ha trovato poco spazio in Premier League con Klopp ai Reds e a fine stagione tornerà in Italia con la Vecchia Signora che dovrà trovargli una sistemazione.

Arthur nel prossimo calciomercato non giocherà per la Juventus ma potrebbe comunque restare in Serie A e firmare per un’altra big. Il brasiliano vuole giocare con maggiore continuità e, soprattutto in Champions League con l’obiettivo di tornare protagonista e riconquistare la Nazionale Brasiliana. L’ex Barcellona cerca spazio e ha voglia di risentirsi considerato in un ambiente che sappia esaltare le sue qualità e il suo valore.

Calciomercato Juve, deciso il futuro di Arthur

L’ha fortemente voluto alla Juventus, Maurizio Sarri potrebbe riaccogliere il brasiliano in estate: la Lazio è alla ricerca di un centrocampista per la prossima stagione visto che Marcos Antonio non ha pienamente convinto. Una delle richieste estive è Arthur, ma la Juve dovrebbe partecipare al pagamento dell’ingaggio. Qualora il club del Presidente Lotito conquistasse la qualificazione alla prossima edizione della Champions League, sarebbe sicuramente più facile convincere il brasiliano.

Arthur è più di una semplice idea per la Lazio, vista la stima che nutre il tecnico dei biancocelesti per il calciatore che ha fortemente voluto alla Juve. I laziali hanno bisogno di un centrocampista e il brasiliano si candida ad essere uno dei papabili, considerando anche che la Juventus è alla ricerca di una nuova collocazione per lui, visto che tra qualche mese tornerà in Italia dopo il prestito fallimentare al Liverpool. Valutazioni in corso da parte della dirigenza biancoceleste con a capo il DS Igli Tare anche perché l’ingaggio del giocatore è elevato e non sarà semplice per la Lazio soddisfare le sue richieste.

Arthur potrebbe accettare la corte della Lazio nella prossima sessione di calciomercato. Il finale di stagione sarà sicuramente determinante nell’affare Arthur-Lazio, visto che insieme al suo entourage il calciatore sta ricercando una nuova squadra dove poter esprimere le sue qualità. Il brasiliano resta una possibilità per i biancocelesti. Sarri vuole una squadra più competitiva per la prossima stagione con l’obiettivo di poter competere su più fronti, tra campionato, Coppa Italia e (eventualmente) Champions League.