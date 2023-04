Atalanta: Gasperini cacciato, il sostituto arriva in estate

Presto potrebbe arrivare una decisione forte per il futuro dell’Atalanta che ha intenzione di puntare ad un progetto davvero ambizioso per i prossimi anni.

Il club bergamasco potrebbe anche pensare di cambiare gestione tecnica per il prossimo anno, perché la situazione non sembra essere delle migliori al momento.

E’ il bilico il progetto futuro della Dea, perché l’allenatore, che ha ancora anni di contratto, potrebbe interrompere il suo percorso per i prossimi anni.

Atalanta: Gasperini esonerato senza Europa

La scorsa stagione è stata deludente per l’Atalanta che ha intenzione di puntare sempre più in alto. Ancor di più oggi dopo che è entrata con una grande fetta la nuova società fatta di investitori americani nel club bergamasco. Ci sono chiare intenzioni di portare avanti un progetto ambizioso per migliorarsi sempre di più e crescere sotto tutti i punti di vista. In particolare nei risultati in campo.

Perché l’Atalanta dovrà concludere questa stagione al meglio per evitare di fare quanto accaduto lo scorso anno. Quest’anno non gioca in Europa il club bergamasco perché lo scorso anno non è riuscito a piazzarsi tra le prime 7 italiane. Per questo motivo è arrivato l’ultimatum dei nuovi proprietari americani a Gasperini che rischia l’esonero se dovesse di nuovo non ottenere una qualificazione in Europa.

Continuano ad arrivare risultati altalenanti da parte della di Bergamo che ora si gioca questo rush finale di stagione per provare ad uscire al meglio da questa situazione. La zona Champions League, con il 4 posto, dista soltanto 4 punti e mancano 9 giornate al termine del campionato. Ma l’Atalanta dovrà guardarsi anche le spalle perché c’è il Bologna che sta rimontando e ora si ritrova a 5 punti dalla squadra allenata da Gasperini che dovrà tirare fuori il meglio dai propri giocatori.

Atalanta: via Gasperini, Thiago Motta o Juric

Proprio l’ultima giornata di Serie A è arrivata la sconfitta dell’Atalanta con il Bologna, dove Thiago Motta ha battuto Gasperini e lanciato un segnale forte. Perché proprio il giovane tecnico italo-brasiliano potrebbe prendere la prossima stagione il posto del Gasp in panchina con l’Atalanta.

Da capire come si evolverà questa vicenda, perché presto potrebbe arrivare una decisione forte da parte del club. Tutto però è rimandato a fine stagione, in base agli obiettivi che raggiungerà Gasperini con l’Atalanta. Potrebbe non bastare il 7 posto e la Conference League per continuare, ma il contratto è in scadenza nel 2024 per il Gasp.

Nuovo allenatore Atalanta: la scelta del club

Un altro nome che piace molto, sempre in Serie A, è quello di Juric che è al Torino. Da capire se però l’Atalanta avrà la forza di esonerare Gasperini per poi prendere Thiago Motta o Juric in panchina.