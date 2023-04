Benfica Inter, un altro titolare out per infortunio? L’annuncio

Benfica Inter è la prima delle partite europee delle squadre di Serie A. I club italiani sono chiamati a riscrivere la storia del nostro calcio riuscendo ad arrivare alle semifinali di Champions League e di Europa League. La prima sfida è quella dei nerazzurri che volano a Lisbona per affrontare il Benfica al ‘Da Luz’.

Ci sono assenze importanti causa infortunio e nelle ultime ore sono aumentati i rischi di non vedere un altro titolare indiscusso. Le condizioni fisiche tengono in dubbio la presenza da titolare e solo dopo la rifinitura di domani mattina si capirà se sarà in grado di scendere in campo oppure no.

Benfica Inter, nuovo infortunio: le ultime notizie

Benfica Inter sarà decisiva per i nerazzurri di Simone Inzaghi e per lo stesso allenatore. Riuscire a superare i quarti di finale contro la squadra lusitana sarebbe fondamentale per scrivere un futuro diverso da quello che è stato già prospettato. L’obiettivo finale di Champions League sarebbe alla portata dei nerazzurri contro una tra Napoli e Milan e ci si potrebbe giocare il tutto per tutto.

Uscire contro il Benfica, invece, mettere ancora più a rischio la posizione di Inzaghi sulla panchina dell’Inter. Il tecnico è chiamato alla svolta nella partita contro il club portoghese per cambiare il futuro della sua squadra.

Benfica Inter è anche la partita dell’infortunio. Non mancheranno solo Skriniar, Calhanoglu e Bah: rischia il forfait anche Grimaldo. Il terzino spagnolo non è al 100% e le sue condizioni destano preoccupazione.

Benfica, infortunio Grimaldo: salta l’Inter?

L’infortunio di Alejandro Grimaldo preoccupa il Benfica. Il terzino spagnolo ha rimediato un problema fisico negli ultimi allenamenti prima della partita di Champions League e la sua presenza sembra essere a rischio per l’Inter.

Alejandro Grimaldo non si è allenato con il gruppo alla vigilia di Benfica Inter, dedicandosi a lavoro di recupero in palestra. La sua presenza è a rischio per domani, con Schmidt che per precauzione ha convocato con la prima squadra Francisco Domigues dalla squadra giovanile.

Le assenze per infortunio di Bah e per squalifica di Otamendi, unite alle condizioni fisiche precarie di Grimaldo, pongono l’Inter in una posizione avvantaggiata rispetto ai lusitani.

Grimaldo gioca Benfica Inter? Schmidt svela le condizioni

Alla vigilia di Benfica Inter di Champions League, Roger Schmidt in conferenza stampa ha svelato le condizioni di Grimaldo dopo l’infortunio. Il tecnico, poi, si è soffermato anche sulla partita in sé.

“Grimaldo è a disposizione, anche se oggi non si è allenato con il gruppo. Non dirò la formazione ma non avremo Otamendi. Abbiamo due ottimi sostituti come Verissimo e Morato: è un peccato che non abbiamo potuto giocare tanto, è difficile quando davanti hai un giocatore top come Nicolas”.