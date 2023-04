Calciomercato: Ancelotti in Serie A, l’annuncio spiazza i tifosi

Ancelotti in Serie A nel prossimo calciomercato: è il sogno di alcune big. Intanto il tecnico annuncia, a sorpresa, la sua prossima destinazione spiazzando il Real Madrid.

L’allenatore del Real Madrid Ancelotti, nel corso di una lunga intervista a Radio Rai, ha parlato anche del suo destino. Ad oggi gli spagnoli sono fuori dalla lotta per il titolo in Liga ma sono ancora in corsa visto che saranno impegnati nella finale di Coppa del Rey e nei quarti di finale di Champions League contro il Chelsea. Intanto, per il futuro, emergono delle nuove novità in merito all’allenatore Carlo Ancelotti che continua ad essere uno dei più richiesti e ricercati.

Si alimentano le voci attorno al destino dell’allenatore del Real Madrid Carlo Ancelotti. Il tecnico, infatti, negli ultimi mesi è stato accostato a numerose panchine in vista della prossima stagione.

Calciomercato: quale sarà il futuro di Ancelotti

Florentino Perez vuole prima capire come andrà a finire la stagione del Real Madrid. I blancos sono fuori dalla lotta per il titolo, con il Barcellona che ha un margine di vantaggio netto sulle inseguitrici. Al Real resta solo la Champions League e la Coppa del Rey, con la finale da disputare contro l’Osasuna.

Il futuro di Carlo Ancelotti si deciderà da queste due competizioni a cui il Real Madrid parteciperà, intanto il tecnico ha svelato in anteprima la sua prossima destinazione.

Nel corso di una lunga intervista ha parlato anche del suo futuro al Real Madrid. Ecco l’annuncio di Ancelotti che ha spiazzato tutti i tifosi. Il ritorno in Serie A è ancora possibile?

Ultime calciomercato: ecco dove andrà Ancelotti, l’ammissione del tecnico

Nelle ultime settimane si è discusso tanto di Carlo Ancelotti. Il tecnico è stato accostato alla panchina del Chelsea che, dopo l’esonero di Potter, è alla ricerca di un nuovo allenatore in vista della prossima stagione. Non solo, in Italia c’è la Roma che sogna l’ingaggio di Ancelotti: i giallorossi sono ancora alle prese con il dubbio legato al futuro di Mourinho. Ecco perché in caso d’addio dello Special One, uno dei preferiti è proprio il tecnico del Real Madrid.

Ancelotti, quest’oggi, ha rilasciato una dichiarazione importante in merito al suo futuro al Real Madrid. “Il mio obiettivo è quello di rispettare il contratto che è in scadenza nel 2024”.

Parole nette e chiare, che allontanano le voci d’addio di Ancelotti dal Real Madrid.

Ancelotti in Serie A, sogno possibile?

Il tecnico ha dichiarato quest’oggi la sua intenzione di rispettare il contratto con il Real Madrid. Non ci sono, dunque, spiragli per il ritorno nel campionato italiano di Carlo Ancelotti che ha deciso di proseguire la sua esperienza in Spagna. Inoltre il tecnico, in caso di addio a fine stagione, sarebbe stuzzicato dall’ipotesi di allenare una Nazionale. In quel caso la pista più percorribile è quella del Brasile. Resta difficile, dunque, la pista che porta Ancelotti in Serie A.