Calciomercato, intreccio con Osimhen e Vlahovic: arriva Harry Kane

La Serie A è protagonista di quello che è il calciomercato globale, con un intreccio che vedrebbe gli attaccanti protagonisti.

Harry Kane può lasciare il Tottenham e la Premier League, ma occhio alla destinazione, col calciomercato di Serie A che si intreccia a quello inglese considerando quelli che sono i nomi presi in considerazione da Napoli e Juventus, con Osimhen e Vlahovic protagonisti.

È da chiarire infatti cosa accadrà al margine di questo campionato, con il Napoli che viaggia spedito verso lo Scudetto e con Osimhen che vuole rientrare presto dal suo infortunio, per aumentare ancora di più il suo valore economico, attraverso le importanti prestazioni. Ciò che spera anche Vlahovic, in un momento difficilissimo che sta vivendo in questa stagione con la Juventus. Occhio alla notizia che riguarda i tre bomber, tra Premier League e Serie A.

Calciomercato, Kane è un obiettivo di calciomercato: l’intreccio in Serie A

C’è un intreccio che riguarda la posizione di tre attaccanti. Due tra questi, sono Osimhen e Vlahovic, obiettivi di calciomercato in Premier League e che spingono in Italia un nuovo bomber.

Ma è massima attenzione anche attorno alla figura di Harry Kane, centravanti del Tottenham in uscita dal club di Londra, a caccia di una grande occasione dal calciomercato, per vincere un titolo che fino a questo momento con la maglia degli Spurs non ha mai vinto.

Ma è ancora in Premier League il futuro dello stesso centravanti inglese che, a fine stagione potrebbe giocare per il Manchester United. Ma il domani di Kane, cambierebbe quello di Osimhen e Vlahovic, in un vero e proprio intreccio di calciomercato.

Ultime di mercato, Kane allo United: che succede con Osimhen e Vlahovic?

Harry Kane è un obiettivo di calciomercato del Manchester United. A riportare le ultime di mercato è il giornalista ed esperto degli stessi rumors, Nicolò Schira, che ha svelato gli scenari anche dei due attaccanti di Serie A, Osimhen e Vlahovic. Due dei migliori attaccanti della Serie A che piacciono in Inghilterra.

E proprio il Manchester United, starebbe valutando i tre profili. Osimhen sembra costare troppo e la via di mezzo tra lui e Vlahovic, si chiama Kane, per valore economico. Occhio però perché, anche con Kane al Manchester United, il futuro dei due attaccanti rischia di essere sempre lontano dalla Serie A.

Osimhen e Vlahovic, destino sempre in Premier? Le ultime

Osimhen piace tanto allo United, ma il valore di calciomercato del nigeriano è elevatissimo e quella di De Laurentiis sarà bottega cara. Vlahovic, qualora dovesse andare Kane allo United, resta un’idea concreta per l’Arsenal, che cerca una punta.