La Juventus è pronta ad una svolta di calciomercato in vista della prossima stagione. Il club bianconero ha già scelto Rabiot che è pronto a dire addio in estate.

La società sta già progettando il prossimo anno dove vuole migliorare la propria rosa e continuare a competere per grandi risultati, per questo motivo sono attesi dei cambiamenti.

Ci sono dei nuovi aggiornamenti che riguarderebbero la società che sembra intenzionata a dare una svolta al progetto.

Calciomercato Juve: scelto il sostituto di Rabiot

La Juventus sta già lavorando in vista in del prossimo anno. Il club bianconero ancora non sa quella che sarà la sentenza in vista dei prossimi giorni. Perché già potrebbero arrivare proprio queste settimane notizie riguardo quello che sarà il futuro del club bianconero, che si trova in questo momento a 44 punti al 7 posto a causa della penalizzazione di 15 punti inflitta per il caso plusvalenze. Qualcosa potrebbe cambiare con l’annullamento, perché la classifica di Serie A sarà poi diversa in quel caso. Perché la Juve avrebbe sul campo 59 punti che significherebbero secondo posto e un posto alla prossima Champions League.

In questo caso, la Juventus avrebbe una disponibilità economica diversa e un appeal ancor più fondamentale per il calciomercato della prossima estate. Infatti, ci sono delle novità per i movimenti che ci saranno. Diversi giocatori sono in dubbio tra conferma e addio in questo progetto bianconero. Infatti, la Juve ha intenzione di tenere alto il livello della rosa anche se alcuni giocatori possono andar via.

Tra i tanti campioni che andrebbero via la prossima estate c’è anche Adrien Rabiot che può lasciare la Juventus. Il centrocampista francese ha intenzione di andare a firmare un nuovo contratto importante e tra le possibilità c’è quella di andare in un top club come PSG, Manchester United, Chelsea o altre società di grande livello.

Juventus: Frattesi al posto di Rabiot

La Juventus pensa come sostituire Rabiot che è pronto ad andare via a zero e tra i nomi dei candidati ci sono anche alcuni giocatori anche di Serie A finiti nel mirino dei bianconeri.

Infatti, uno su tutti sarebbe quello di Davide Frattesi del Sassuolo che può firmare con la Juve la prossima estate. Ottimi i rapporti tra le due società che possono trovare l’intesa su un prestito con riscatto. Il club neroverde punta ad incassare una cifra di circa 35 milioni di euro per la sua partenza.

Juve: Frattesi pronto a firmare, asta in Serie A

Tanti i club che pensano a Frattesi in Serie A come anche Milan, Inter e Roma, quest’ultima sarebbe la sua squadra del cuore. Ma la Juve con l’addio di Rabiot e la qualificazione in Champions League per il prossimo anno avrebbe chance concrete per comprare Frattesi al posto di Rabiot.