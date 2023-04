Calciomercato: l’annuncio sulle dimissioni, il presidente è una furia

Arrivano le ultimissime di calciomercato con l’annuncio sulle dimissioni del tecnico: ecco chi arriva in panchina, società furibonda.

Ultim’ora che ha spiazzato tutti gli addetti ai lavori, il tecnico si è dimesso dal ruolo di allenatore. Lo ha annunciato subito dopo la partita. Adesso il club italiano è alla ricerca di un sostituto in vista di questo finale di stagione. La società adesso dovrà correre ai ripari per salvare la stagione che rischia di entrare nella storia come una delle più deludenti, ecco le possibili mosse del presidente.

Svolta clamorosa per il club che dovrà affrontare questo finale di stagione senza il proprio allenatore. Nella giornata di oggi sono arrivate le dimissioni irrevocabili da parte del tecnico che ha deciso di dare una scossa all’ambiente. Ecco la reazione della società e le prossime mosse del presidente.

Calciomercato: nuovo cambio in panchina, arrivano le dimissioni

Il tecnico era stato chiamato a salvare la squadra ma, fino a questo momento, non è riuscito a dare il contributo sperato. Ecco perché quest’oggi, dopo l’ennesima sconfitta in casa, sono arrivate le dimissioni da parte dell’allenatore che ha deciso di chiudere anzitempo il suo rapporto con la società.

La sconfitta contro la Spal di quest’oggi ha inguaiato il Benevento che è attualmente nei bassi fondi della classifica di Serie B. La zona play put dista almeno 6 punti, ecco perché la situazione inizia a complicarsi con i sanniti che rischiano seriamente di scivolare in Serie C.

Intanto, dopo il ko interno contro la squadra ferrarese, l’allenatore del Benevento Stellone ha annunciato le dimissioni.

Benevento, dimissioni Stellone: l’annuncio

Queste le parole dell’allenatore del Benevento Stellone che si è dimesso dopo la sconfitta contro la Spal.

“Oggi per noi era fondamentale, abbiamo fallito questa partita. Sono davvero mortificato. Chiedo scusa a tutti e in particolar modo al Presidente. In nove partite non sono riuscito a dare ciò che speravo, ci tenevo a fare bene e non ci sono riuscito. Per questa ragione ho deciso di rassegnare le mie dimissioni, spero possa essere d’aiuto alla squadra: voglio dare una scossa a tutti”.

Benevento: nuovo allenatore post Stellone

Bisognerà capire come andrà a finire questa vicenda, perché le ultime notizie non sono confortanti per il club campano che dalla Serie A ora rischia addirittura di finire in Serie C. Crisi nera sul progetto Vigorito, con le ultime notizie che riguardano proprio le dimissioni di Stellone dal Benevento e quella che può essere la nuova scelta in panchina.

I tifosi aspettano che qualcosa possa sbloccarsi già nelle prossime ore e sperano in un finale di stagione totalmente diverso rispetto quello che sarebbe accaduto fino ad oggi.