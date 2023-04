Calciomercato Napoli: pagano la clausola e firma per la big

By

Il Napoli di Luciano Spalletti sta scrivendo una pagina importante della propria storia. Il calcio italiano non vedrà trionfare una tra Juventus, Inter e Milan dopo più di 20 anni di dominio assoluto. L’ultima Serie A non vinta da una delle tre grandi sorelle è stata quella del 2000-01 con la vittoria della Roma.

Il Napoli vincerà a breve il suo terzo Scudetto e intanto è già proiettato sulle mosse di calciomercato. Gli azzurri sono sotto gli occhi di mezza Europa, anche perché si stanno giocando l’accesso alle semifinali di Champions League contro il Milan. Sono tutti pazzi dei top player del Napoli e in estate potrebbero esserci assalti decisivi per l’addio.

Calciomercato Napoli: decise le prime mosse

Il Napoli ha già inziato a studiare per il calciomercato. Cristiano Giuntoli questa stagione è riuscito a costruire una rosa di grandissimo livello ma senza sborsare somme ingenti. Gli addii dei senatori avevano fatto pensare ad un ridimensionamento molto importante che, in realtà, è stato smentito dai fatti. La squadra si è compattata, è riuscita a sconfiggere lo scetticismo iniziale e sta regalando una stagione straordinaria.

Il calciomercato, però, può essere di nuovo molto importante per il Napoli. Sia in entrata che in uscita ci saranno movimenti che cambieranno la rosa di Luciano Spalletti che anche questa estate può perdere alcuni calciatori importanti.

Il futuro del Napoli è tutto da scrivere ma ci sono già i primi nomi sulla lista delle partenze e degli acquisti. A cominciare dalla coppia nigeriana Osimhen – Chukwueze: si daranno il cambio?

Napoli: occhi su Chukwueze, le ultime

Samuel Chukwueze è il nuovo nome che piace al Napoli per il calciomercato. L’attaccante del Villarreal è finito nel mirino degli azzurri già qualche mese fa e nelle ultime settimane sta tornando di prepotenza nella lista dei possibili nomi da prendere. Esterno destro offensivo, nigeriano e classe ’99, è uno dei nomi che sta facendo impazzire la Liga spagnola.

Secondo quanto riferisce spazionapoli.it, Samuel Chukwueze è il profilo che piace a Giuntoli per la prossima stagione. L’anello debole della squadra di Luciano Spalletti è proprio la fascia destra offensiva e non sono da escludere cambiamenti. L’indiziato numero uno alla cessione è Hirving Lozano e con il suo addio si può puntare l’esterno nigeriano.

Chukwueze al Napoli sarebbe un grande colpo di mercato e potrebbe essere Osimhen uno dei fautori di questa trattativa. I due sono molto amici e anche se il futuro del numero 9 azzurro è in bilico, potrebbe spingere l’attaccante del Villarreal verso al Serie A.

Clausola Chukwueze irraggiungibile per il Napoli: il prezzo

Samuel Chukwueze ha una clausola rescissoria di 80 milioni di euro. Il Villarreal vorrebbe cederlo solo a quelle cifre e solo PSG e le big di Premier League potrebbero permettersi tali esborsi. Si sta mettendo in mostra con grandi qualità e i club ricchissimi potrebbero pagare la clausola.

Il Napoli vuole Chukwueze e sta pensando di imbastire una trattativa con il Villarreal sulla base di 40 milioni di euro, ovvero il prezzo della possibile cessione di Lozano.