Lazio e Juve possono concludere un bell’affare, ma non si tratta necessariamente di Milinkovic Savic. Potrebbe, da parte del club del Presidente Lotito, concretizzarsi una cessione inattesa.

Il calciomercato comincia già a entrare nel vivo, nonostante manchino tre mesi alla sua riapertura ufficiale. La Juve pensa al suo futuro e lo fa guardando ai talenti della squadra di Sarri, la Lazio invece punta a capitalizzare al massimo dai suoi big.

Lazio e Juventus incrociano le loro strade ben più frequentemente di quanto ci si aspetti. In particolare, il calciomercato avvicina notevolmente i due club, che stanno lottando per un piazzamento europeo e vogliono essere protagoniste sino alla fine.

La Juve sta pensando al futuro e la Lazio dovrà difendersi dall’assalto ai suoi big. I bianconeri starebbero mollando Sergej Milinkovic Savic, puntando direttamente su un altro biancoceleste: la Juve ha in mente di ripartire con un altro dei talenti messi in luce nella squadra di Sarri.

Juve, spunta un obiettivo nuovo dalla Lazio

Le ottime prestazioni del gruppo biancoceleste stanno aumentando l’interesse intorno alla Lazio, tanti sono i calciatori che fanno gola. Sarri ha avuto il merito di far giocare la squadra con dinamismo, rilanciando alcuni elementi e valorizzandone altri nel suo 4-3-3. Intanto, Milinkovic Savic sembra prendere altre strade: secondo Tuttosport, rinnoverà con la Lazio (è in scadenza nel giugno 2024) ma avrà una clausola da 40 milioni di euro, probabilmente valevole solo per l’estero. Ecco allora maturare la soluzione dei bianconeri: la Juve chiederà alla Lazio il cartellino di Mattia Zaccagni.

Una sorpresa nel calciomercato, l’attaccante della Lazio sta maturando moltissimo ed è uno dei migliori biancocelesti in questa stagione. Zaccagni piace ad Allegri e alla dirigenza: la sua versatilità in attacco è molto apprezzata, potrebbe essere l’alter ego di Chiesa. Se non proprio affiancarlo in un tridente: sia nella Juve che anche nella Nazionale italiana.

Zaccagni alla Juve, servono almeno 30 milioni

Sarri ha puntato molto su Zaccagni, lo ha pungolato e in questa stagione ne sta raccogliendo i frutti. Zaccagni è un calciatore spesso decisivo nella Lazio, non sarà facile strapparlo ai biancocelesti. Lotito parte da una richiesta di almeno 25-30 milioni di euro, soprattutto se l’acquirente è una squadra italiana come la Juve il patron biancoceleste potrebbe alzare ulteriormente il prezzo del cartellino. I rapporti tra le due società comunque sono discreti e c’è anche il riscatto di Luca Pellegrini a poter abbassare, in parte, la cifra da versare.