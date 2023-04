Ecco i soldi per Dybala: clausola pagata in Serie A

Il calciomercato estivo può vedere il clamoroso scippo alla Roma: addio Paulo Dybala, così resta in Serie A

L’addio travagliato alla Juventus è un lontano, lontanissimo ricordo. Non sono passati nemmeno dodici mesi ma pare si parli di un’altra vita.

Paulo Dybala a Roma è tornato il fenomeno di un tempo. Un calciatore decisivo, sia in campo italiano che internazionale, arrivando ad esprimere un calcio totale ad altissimi livelli. La ‘Joya’ è stato accostato a diversi club prima del suo approdo nella Capitale, in particolar modo l’Inter. Ma l’idea di essere allenato da Mourinho e ritrovarsi al centro del progetto giallorosso ha convinto l’argentino a sbarcare all’Olimpico e fino a questo momento, tanto per Dybala quanto per la Roma, si è trattato di un’operazione azzeccatissima.

Il 29enne di Laguna Larga ha scommesso sia su se stesso che sull’operato dello ‘Special One’, reduce pochi mesi fa dal grande successo in Conference League. Dopo sette anni a Torino, gli ultimi dei quali caratterizzati da infortuni ed un rendimento altalenante, l’argentino è tornato grande. Sono infatti già 15 le reti siglate, con 8 assist vincenti all’attivo, nelle 31 apparizioni accumulate dall’attaccante con la Roma. Un feeling totale che, tuttavia, potrebbe già interrompersi tra pochi mesi.

Maldini si esalta: così Dybala diventa rossonero

Perchè a Dybala stanno tornando a pensare diverse grandi società, una delle quali in Serie A sta pianificando un vero e proprio scippo alla società della famiglia Friedkin. Si tratta del Milan che in estate rischia di rivoluzionare l’attacco e vede nella ‘Joya’ il profilo perfetto per potenziare la trequarti.

Impiegabile sia sulla corsia di destra che da trequartista, la priorità di Paolo Maldini è proprio la firma di un talento mancino che possa far fare il salto di qualità al reparto avanzato di Pioli che, in diverse occasioni, quest’anno non è stato contento del lavoro dei suoi. Ecco perchè la dirigenza di via Aldo Rossi avrebbe già in mente un piano specifico per provare a strappare a Mourinho la sua gemma, approfittando di una situazione potenzialmente favorevole al Milan. È noto da tempo come nell’attuale contratto che lega Dybala alla Roma fino al 2025 sia presente una clausola rescissoria tutt’altro che irresistibile.

E visto che le prestazioni dell’ex juventino sono state maiuscole, una cifra di 20 milioni (questa la clausola sopracitata per le italiane) risulterebbe essere un vero e proprio affare. Per racimolare tale cifra Maldini e Massara hanno pronte ben due cessioni, con la speranza di mettere da parte un gruzzoletto da 20-25 milioni da reinvestire proprio per l’argentino. Via sia Saelemaekers che Origi, il primo deludente a tratti mentre il secondo è stato un vero e proprio fantasma in quel di Milanello. Due addii per beffare Mourinho e portare, finalmente, l’attaccante giallorosso nella Milano rossonera.