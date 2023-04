Inter, accordo vicino: l’annuncio in diretta

Appuntamento con la storia per l’Inter guidata da Simone Inzaghi: annuncio importante in conferenza stampa, possibile accordo

Una sfida decisivamente fondamentale per la squadra nerazzurra, che sarà impegnata domani sera, 11 aprile 2023, nella gara dei quarti di finale d’andata di Champions League contro il Benfica. Un altro ostacolo portoghese per l’Inter, che ha superato il Porto agli ottavi della massima competizione europea. In campionato il cammino dei nerazzurri è decisamente da dimenticare con un altri pari collezionato contro la Salernitana nell’ultima gara di Serie A.

Le novità potrebbero arrivare così in Champions League con il possibile accesso in semifinale: un traguardo fondamentale per continuare il percorso insieme a Simone Inzaghi, che è arrivato all’ultima spiaggia dopo i numerosi fallimenti in Serie A. In conferenza stampa l’allenatore dell’Inter non si è dato per vinto proseguendo su questa strada per sorprendere tutti anche in Champions. L’ostacolo Benfica è da prendere assoolutamente con le pinze visto che finora non ha mai perso in Europa. Un avversario da non sottovalutare minimamente affrontandolo al massimo delle forze.

Bastoni, rinnovo in bilico: la verità del difensore dell’Inter

Ancora pochi mesi, poi inizierà la sessione estiva di calciomercato con numerosi colpi di scena. Le big d’Italia vorrebbero così blindare i propri migliori calciatori, ma in un ambiente così frenetico è sempre difficile avere fiducia nei propri giocatori. Possibile accordo in ottica futura come ha svelato nelle ultime ore alla vigilia di una sfida importante come quella di un quarto di finale di Champions League. Il focus resta sul campo per arrivare a scrivere nuovamente la storia dell’Inter in campo internazionale.

In conferenza stampa il difensore dell’Inter, Alessandro Bastoni, ha parlato anche della situazione del suo rinnovo con il club nerazzurro: “Non mi dà fastidio: il mio procuratore sta parlando con la società. Non c’è problema da questo punto di vista”. Nelle prossime settimane potrebbe arrivare l’accordo con l’Inter per continuare insieme la loro storia d’amore. In estate c’è stato l’assalto del Tottenham con Antonio Conte che ci ha provato a lungo, ma ore le cose sono cambiate con l’esonero per il manager leccese. Anche la Juventus aveva chiesto informazioni per rinforzare il reparto difensivo di Massimiliano Allegri, ma ora Bastoni sarebbe sul punto di arrivare all’accordo per il prolungamento contrattuale con la società milanese. L’Inter ha sprecato numerosi occasioni nelle ultime settimane, ma ora il tempo sta per terminare.