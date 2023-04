Juventus: scelto già il sostituto di Allegri, torna un grande ex

La Juventus è pronta a dare una svolta al progetto in vista della prossima stagione del futuro, pronto un nuovo allenatore al posto di Allegri.

c’è aria di cambiamento in panchina in vista dei prossimi anni, perché la società ha intenzione di ridurre i costi e mantenere il livello alto.

Si pensa bene a quello che potrebbe accadere nel giro delle prossime settimane, perché potrebbero esserci delle scelte forti per un cambiamento a fine stagione.

Juventus: cambio allenatore, scelto il sostituto di Allegri

Ci sono delle idee piuttosto chiare nella società bianconera in vista della prossima stagione, perché la Juve valuta il possibile cambio di allenatore con lo stesso Allegri che può pensare di andare via per accettare offerte di nuovi club. Sono molte le società che pensano al tecnico toscano per poter ripartire il prossimo anno. Tante squadre stanno valutando l’ipotesi di cambiare allenatore in tutta Europa, dalle piccole alle grandi società, con una rivoluzione in atto sotto questo punto di vista. Ecco che allora arrivano nuovi aggiornamenti per quello che accadrà.

Sono diversi i nomi che la Juventus starebbe già pensando in caso di una separazione con Massimiliano Allegri. La società non ha nessuna intenzione di farsi trovare impreparata e a prescindere di quelle che saranno le decisioni nelle sentenze che riguardano le possibili sanzioni contro il club bianconero, che si va avanti e si progetta già quella che sarà la prossima e anche le altre stagioni del club.

Novità importanti per la panchina della Juve che può avere un cambio allenatore con Allegri via e il sostituto pronto a dire sì subito per giocarsi di nuovo la grande occasione. Si tratterebbe di un grande ex che potrebbe approdare sulla panchina dei bianconeri per il prossimo anno.

Nuovo allenatore Juve: Tudor pronto a tornare

Secondo le ultime notizie di calciomercato che arrivano dalla Rai, in caso di un addio di Allegri la Juve starebbe pensando già a chi arriverebbe come sostituto con il nome di Igor Tudor tra i primi candidati per la panchina.

L’ex bianconero già è stato sulla panchina l’anno di Pirlo allenatore della Juve, con Baronio vice e lo stesso Tudor che era uno degli assistenti. Il trio poi avrebbe avuto delle discussioni e per questo motivo ci sarebbe stato l’addio.

Juve: Tudor se lascia il Marsiglia

Oggi Tudor, dopo aver fatto benissimo con l’Hellas Verona, si sta giocando un posto per il prossimo anno in Champions League con le prime posizioni in Ligue 1 con il Marsiglia che è al terzo posto con 61 punti, avanti solo Lens a 63 e PSG a 69.

Prima di poter però firmare con la Juventus Tudor dovrà trovare l’accordo per lasciar il Marsiglia con cui ha un contratto fino al 2024.