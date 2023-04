Juventus, infortunio Vlahovic e rottura con i tifosi: cosa succede?

Infortunio e rottura con i tifosi della Juventus: cosa succede a Dusan Vlahovic? L’attaccante serbo classe 2000 sta vivendo il periodo peggiore della sua carriera. Dopo l’addio alla Fiorentina sperava in un definitivo salto di qualità ma dall’inizio di questa stagione non sta riuscendo ad incidere come avrebbe voluto. Il numero 9 della Juve sta attraversando un periodo complesso che potrebbe portare a scelte future molto importanti.

Vlahovic ora è alle prese con un nuovo infortunio. Le condizioni del serbo pare non gli possano permettere di scendere in campo nella partita contro lo Sporting Lisbona di giovedì sera. Inoltre sta attraversando un momento complicato anche con i tifosi della Juventus.

Juventus, problemi per Vlahovic: nuovo infortunio

Dusan Vlahovic salta la partita contro lo Sporting Lisbona per infortunio? L’attaccante serbo sta vivendo un periodo molto complicato in maglia bianconera. Non segna dalla sfida contro la Salernitana in Serie A ora anche il suo futuro è tornato in bilico. Le condizioni del serbo sono da monitorare nei prossimi due giorni per capire se sarà arruolabile per la partita.

Vlahovic e la Juventus non stanno tanto bene insieme. Le colpe sono da divivere al 50% tra le caratteristiche dell’attaccante e le scelte di Massimiliano Allegri che, evidentemente, non riesce a trovare le condizioni giuste per permettergli di pungere.

L’infortunio di Vlahovic preoccupa la Juventus. Già in condizioni precarie durante la partita contro la Lazio, l’attaccante ha saltato la sessione mattutina di allenamento a causa di una distorsione alla caviglia.

Infortunio Vlahovic: condizioni e tempi di recupero

Le condizioni di Dusan Vlahovic dopo l’infortunio e i tempi di recupero non sono ancora note. L’impiego di Vlahovic giovedì sera contro lo Sporting Lisbona per i quarti di finale di Europa League appare molto complicato.

Il ko di Vlahovic potrebbe portare all’esclusione del serbo dalla sfida di Europa League e la promozione di Arkadiusz Milik da titolare. Oggi il polacco si è allenato con il gruppo, così come hanno fatto anche Paul Pogba e Leonardo Bonucci.

Al momento solo Vlahovic rischia il forfait fino all’ultimo minuto e sarà solo decisione dello staff medico e di Massimiliano Allegri per capire se giocherà o meno.

Vlahovic e i tifosi della Juventus sono ai ferri corti?

Le prestazioni di Vlahovic non stanno piacendo ai tifosi della Juventus. Il bomber serbo stra facendo fatica a trovare la via del gol e anche l’aiuto che dà alla squadra non sta piacendo alla tifoseria. Sono arrivate forti critiche e anche pesanti insulti sui social, tanto che il serbo ha deciso di disattivare i suoi account.

Il futuro di Vlahovic dipenderà solo dai prossimi mesi, personali e del club. Sulle sue tracce c’è il forte interesse dell’Arsenal che lo vuole per la prossima stagione.