L’addio di Theo Hernandez manda la Juve al tappeto: che cifre

By

Il futuro di Theo Hernandez lontano da Milanello: un’eventualità che può lasciare a mani vuote la Juve, ecco perchè.

Sembra arrivato il momento, per il Milan di Stefano Pioli, di fare i conti con la fase cruciale della stagione rossonera.

Se la corsa scudetto è ormai da diversi mesi compromessa, visto che il Napoli ha tenuto un passo superiore a tutte le dirette concorrenti per il tricolore, rimangono da giocare i quarti di finale di Champions League. Proprio contro gli azzurri, in un palcoscenico dalle grandi occasioni che regalerà la semifinale contro una tra Inter e Benfica. Lo scenario, dal punto di vista del campo, pare quindi in continuo divenire ed il mese di aprile è pronto a regalare le dovute risposte.

Ciò che appare ancora avvolto dal mistero sarà il calciomercato estivo che potrebbe, tuttavia, riservare non pochi cambiamenti alla rosa di Stefano Pioli. I possibili innesti, certo, ma occhio anche e soprattutto alle cessioni. Con un nome su tutti destinato a fare scalpore, scaldando i pensieri di diverse grandi società europee. Si tratta di Theo Hernandez, reduce dall’ennesima grande annata personale con la maglia rossonera sulla pelle.

Rivogliono Theo Hernandez: Juve ko con lo scambio

Il francese, arrivato nel luglio 2019 per circa 20 milioni di euro dal Real Madrid, ci ha messo poco per conquistare i tifosi del ‘Diavolo’ e non solo. Le prestazioni ben oltre la norma da parte della freccia vicecampione del Mondo, hanno portato numerose grandi europee a sondare il terreno, tentando il Milan con offerte importanti.

Fino a questo momento, anche grazie al legame che il terzino ha con la società e la città (da pochi mesi proprio a Milano è nato il primogenito, Theo Jr) di cessione vera e propria non si è parlato in termini concreti. Ma in vista dell’estate qualcosa potrebbe cambiare, con un club su tutti pronto alla grande proposta che farebbe vacillare Maldini e Massara. Si tratta del Real Madrid, pentito di aver ceduto a cuor leggero il 25enne di Marsiglia qualche anno fa e che adesso pare disposto a tutto pur di riprenderselo.

In tal senso per arrivare a Theo Hernandez che è reduce da 34 presenze stagionali con 3 reti e 5 assist vincenti in maglia rossonera, Ancelotti e Perez avrebbero in mente uno scambio. Sul piatto il cartellino di Ferland Mendy, pronto a salutare i ‘Blancos’. Uno scambio quasi alla pari, sulla base di 45-50 milioni di euro di valutazione di entrambi (da parte delle ‘Merengues’) che rischierebbe di mandare su tutte le furie la Juventus. Il club bianconero, infatti, segue da anni Mendy e se Maldini dovesse acconsentire a questa proposta di scambio, allora la ‘Vecchia Signora’ dovrebbe dire definitivamente addio al laterale francese.