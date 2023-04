Milan beffato, sfuma l’accordo: l’attaccante sarà bianconero

Nonostante l’attenzione sia tutta indirizzata ai quarti di Champions League ed a queste ultime 9 finali in Serie A, la dirigenza del Milan avrebbe già iniziato a lavorare in vista del prossimo calciomercato.

Dopo una stagione sottotono di questa maniera è praticamente cosa scontata che Maldini e Massara andranno innanzitutto a rinforzare il reparto offensivo della rosa di Stefano Pioli. Diversi sono i nomi presenti nel taccuino dei due dirigenti del Milan, ma quello cerchiato in rosso, il preferito, è sempre più lontano.

Stando alle ultime notizie, infatti, sfuma l’accordo fra i rossoneri e l’attaccante che, alla fine, ha optato per un’altra destinazione.

Calciomercato Milan, che beffa! L’attaccante firma altrove

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato del Milan, che in vista della prossima estate punta a rinforzare la rosa di Stefano Pioli per tornare ad essere immediatamente competitivo.

La stagione dei rossoneri ha messo in risalto le difficoltà della squadra, sopratutto sul fronte offensivo, ed è per questo che Maldini e Massara hanno intenzione di portare a Milanello sia un bomber da 20 e passa gol che valide alternative ai titolari, se non proprio nuovi titolari per Stefano Pioli.

Per questo motivo la lista dei due dirigenti rossoneri è ricca di nomi interessanti, ma nelle ultime settimane l’attenzione di Casa Milan si era posata in modo particolare su Wilfried Zaha, in scadenza con il Crystal Palace la prossima estate. Questo interesse, però, non è mai stato concretizzato dal Milan, che ora vede sfumare la possibilità di ingaggiare l’ivoriano che è sempre più vicino dal firmare con i bianconeri.

Niente Milan per Zaha: l’ivoriano firma con i bianconeri

In vista della prossima estate di calciomercato il Milan aveva iniziato a valutare la possibilità di ingaggiare Wilfried Zaha, sempre più sicuro della decisione di lasciare a parametro zero il Crystal Palace dopo quasi 10 anni.

Maldini e Massara, complice anche la linea verde imposta dalla società, non si sono spinti oltre a dei meri sondaggi per l’ivoriano che, stanco di aspettare, avrebbe iniziato a valutare lui stesso altre ipotesi per il suo futuro.

Nel corso delle scorse settimane il nome dell’attaccante ex United è stato accostato a diversi club ma, stando a quanto riportato da il Daily Star, il Newcastle pare abbia fatto importanti passi in avanti per Zaha con il quale, a quanto pare, si potrebbe anche presto raggiungere un accordo.

Milan, il futuro di Zaha sarà ancora in Premier: le ultime

L’ipotesi Milan per Wilfried Zaha sembra essere definitivamente sfumata viste le ultime notizie relative al futuro dell’ivoriano. Alla fine l’ivoriano continuerà a giocare in Premier League, dove è ancora da definire, anche se il Newcastle sembra essere in forte vantaggio rispetto alla concorrenza.

Oltre ai Magpies, comunque, anche il West Ham di Scamacca ed Ogbonna sarebbe sulle tracce di Zaha, che solo al termine della stagione sceglierà cosa sarà meglio per la sua carriera.