Milan: Ibrahimovic non rinnova, ma su di lui c’è un’altra italiana

Quale sarà il futuro di Zlatan Ibrahimovic? L’attaccante svedese non ha ancora rinnovato il suo contratto con il Milan e nelle ultime settimane le quotazioni per una firma sono ancora al ribasso. Per questo motivo sono cominciate le voci sul futuro del calciatore. Come riportato da cm.com, infatti, Ibra sembra intenzionato a sondare altre strade sul futuro in campo e fuori.

Milan: Ibrahimovic non rinnova, le ultime

Dopo quattro anni intensi con 37 gol in 78 presenze, Ibrahimovic ha scritto un altro pezzo di storia del Milan. La sua rinascita culminata con lo scudetto vinto nello scorso maggio dopo l’infortunio pesante che lo aveva condizionato durante l’esperienza in MLS è stata inequivocabile.

In mezzo le chiamate del Bologna, il Festival di San Remo e tanto ancora. Zlatan Ibrahimovic ha sicuramente inciso nella crescita della squadra di Pioli che ora ha una credibilità diversa.

A fine stagione però il Milan sarà chiamato a decidere sul futuro dello svedese che merita quel rispetto che Maldini e Massara gli hanno sempre riservato. In questo anno, penalizzato da una lunga catena di infortuni, Ibrahimovic ha meditato anche il rituro. L’ultimo, quello a coscia, potrebbe rovinare il finale della sua carriera straordinaria. Il cuore di Zlatan spinge il calciatore a chiedere un’altra stagione al Milan, ma la testa sembra consigliare di valutare anche una carriera diversa.

Milan: incontro con il Milan

Intanto l’incontro per il rinnovo di Ibrahimovic è stato posticipato. Proprio in questi giorni, infatti, era previsto una sorta di confronto tra Ibrahimovic e Maldini per scambiarsi opinioni sul futuro e sul contratto. Tuttavia considerato il momento delicato della stagione, con la corsa al 4o posto e la gara con il Napoli, le parti hanno deciso di parlare più avanti della vicenda. Intanto il Milan sa che dovrà cambiare in avanti. Origi e Rebic non hanno convinto per nulla, Ibrahimovic è in sospeso. Le quotazioni dello svedese, come detto, sono scese e non è detto che la società non decida di risparmiare qualcosa sui contratti per affondare per un top player in attacco.

Altre offerte per Ibrahimovic

Tuttavia ad Ibrahimovic altre offerte non mancano. Sia dall’Arabia Saudita he dagli USA, diversi club avrebbero sondato un possibile arrivo di Ibrahimovic. In Serie A l’opzione Bologna è tramontata, ma non va dimenticata la pista che potrebbe portare Ibra al Monza.

La squadra dell’ad Galliani, infatti, già in passato aveva provato a prendere Ibrahimovic quando era in Serie B. Con la massima serie, però, l’arrivo di Ibra che non dovrebbe nemmeno cambiare casa oggi sarebbe cosa fattibile.