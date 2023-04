Il calciomercato degli allenatori continua a muovere pedine importanti in tutti i campionati europei, soprattutto in Serie A dove, nonostante la stagione sia agli sgoccioli, si continua a parlare di ennesimi cambi di panchina, anche imminenti.

La vera notizia in merito a questo argomento arriva però dal recente annuncio del mister stesso che, nel post partita dell’ultimo week-end di campionato, ha dichiarato di non essere in alcun modo disposto a rimanere qualora non venissero soddisfatte le sue richieste.

A 9 giornate dalla fine della Serie A la questione dunque si infittisce in maniera importante, con il forte rischio che queste dichiarazioni possano avere ripercussioni sulle prestazioni della squadra.

Sarà addio a fine stagione: l’annuncio del tecnico

Il futuro del mister è fortemente in bilico, anche perchè la sua permanenza sulla panchina del club di Serie A non è scontata. Ad aizzare i dubbi su questa faccenda non è stata la società bensì il tecnico stesso che, in conferenza stampa, ha leggermente destabilizzato l’ambiente con un annuncio importante.

In occasione del post-partita della sfida di sabato contro la Roma, Ivan Juric è tornato a parlare del suo futuro, rilasciando dichiarazioni forti che hanno tanto il sentore di sembrare quasi un addio.

Alla guida del Torino dal luglio 2021, il tecnico croato ha infatti detto: “Non sono più disposto a rimanere se mi viene stravolta ancora la squadra”, in riferimento allo scorso calciomercato estivo dove è stato costretto a ripartire per una seconda volta da zero dopo il suo approdo.

Torino Juric, addio o rinnovo? Le ultime

Con le dichiarazioni in conferenza stampa post Roma Ivan Juric ha dato l’impressione di poter davvero lasciare il Torino al termine di questa stagione. L’intenzione della società è però quella di trattenere il croato almeno un altro anno, come confermato anche dalle parole del Presidente Urbano Cairo.

Torino: caccia al nuovo allenatore

Intanto il Torino da la caccia già ad un nuovo allenatore. Nel caso in cui Juric decidesse di andar via sono diverse le opzioni per Cairo. Tra i tecnici emergenti attenzione al profilo di Baroni. Il tecnico del Lecce ha fatto benissimo con i salentini ed in caso di salvezza sarà “uomo mercato” per quanto riguarda i tecnici. Il problema per il Torino sarebbe quello di dover cambiare modulo.

Piace anche il nome di Zanetti. Anche il tecnico dell’Empoli predilige la difesa a quattro ma negli ultimi due anni le sue qualità in Serie A sono emerse tutte.