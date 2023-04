Sarà addio senza Champions: il club ha già scelto il sostituto

Queste ultime 9 giornate di campionato segneranno il futuro delle panchine di tantissime squadre di Serie A, big o piccole che siano. Da diverso tempo l’attenzione è rivolta soprattutto nei confronti di un allenatore in particolare, che senza Champions rischia di vedere andare in frantumi quanto di bello costruito alla guida del club.

Senza un posto certo nell’Europa che conta, infatti, la dirigenza sarebbe pronta a stravolgere tutto e rivoluzionare la squadra, a partire proprio dalle sue fondamenta. Le possibilità che questo possa accadere sono relativamente alte, ed è per questo che il club avrebbe già individuato il sostituto dell’allenatore in vista della prossima stagione.

Serie A, panchina di una big in bilico: senza Champions sarà addio

Escluse Napoli e Lazio, protagoniste di stagioni incredibili quest’anno in Serie A, le altre big del campionato italiano hanno deluso ogni sorta di aspettativa. I ritmi ai quali viaggiano questi sono decisamente a rilento, ed è per questo che la corsa ad un piazzamento alla prossima Champions League è diventata un qualcosa di imprevedibile.

Chi è coinvolto in questa spera di riuscire a raggiungere il suo obiettivo e giocare nell’Europa che conta a partire dalla prossima stagione, fattore che inciderà sicuramente sul futuro sulla panchina del club di uno degli allenatori di queste squadre, nonché uno dei più apprezzati degli ultimi anni in Serie A.

Stando alle ultime notizie, infatti, senza Champions, o addirittura senza Europa, le strade fra Giampiero Gasperini e l’Atalanta si potrebbero incredibilmente dividere dopo 7 lunghi anni.

Gasperini via a fine stagione? Le ultime in casa Atalanta

Il quarto posto per l’Atalanta di Giampiero Gasperini è un obiettivo ancora tranquillamente raggiungibile, anche perchè quelle davanti alla Dea viaggiano a ritmi blandi.

Dalle parti di Zingonia, però, hanno già le idee abbastanza chiare, nonostante un futuro al momento super incerto: senza Champions non sarà assolutamente un fallimento, cosa che invece potrebbe valere senza Europa in generale, anche se in casa Atalanta l’obiettivo attuale è quello di fare bene in queste ultime 9 giornate di Serie A, per concludere al meglio una stagione iniziata bene e dimostratasi essere particolarmente complicata.

Quello che verrà dopo sarà un di più ma, stando a quanto riportato da TMW, solo al termine della stagione ci sarà un incontro fra Gasperini e l’Atalanta per capire se ci saranno effettivamente i presupposti per proseguire insieme un altro anno.

Gasperini Atalanta: in caso di addio ecco chi arriva alla Dea

Al momento non sembra ci siano i presupposti per assistere ad un addio fra Gasperini e l’Atalanta al termine della stagione. Nonostante questo la Dea starebbe comunque iniziando a valutare profili con il quale sostituire il tecnico di Grusgliasco, con due in particolare che spiccano in cima alla lista di Percassi.

Il primo è Ivan Juric, allievo di Gasperini ora in forze al Torino, mentre l’altro è Thiago Motta, anche se sull’italo-brasiliano forte è l’interesse dell’altra nerazzurra di Serie A, l’Inter, che rappresenta essere anche la prima scelta per il tecnico del Bologna.