Serie A: Conte ha deciso, ecco dove allenerà il prossimo anno

Si parla tanto di quella che sarà la prossima squadra di Antonio Conte in vista del prossimo anno. Il tecnico italiano pare abbia preso già la sua scelta.

Ci sono delle novità importanti che possono dare una svolta alla carriera dell’allenatore italiano che ha appena lasciato l’Inghilterra e Londra.

Non è andata come pensava e voleva l’ultima avventura dell’allenatore che è stato costretto a trovare una soluzione per separarsi in queste settimane.

Calciomercato: Conte torna in Italia

E’ finita proprio in queste settimane l’avventura di circa 1 anno e mezzo di Antonio Conte sulla panchina del Tottenham. Aveva sposato il progetto degli Spurs e lo scorso anno ha ottenuto buoni risultati riportando la squadra in Champions League, dove quest’anno è uscito agli Ottavi di Finale con il Milan. Quest’anno ci sarebbero state diverse complicazioni e un’intesa con società e calciatori che non sarebbe andata bene per le idee dell’allenatore che ha deciso di lasciare tutto.

Una rottura forte tra le parti che sarebbe stata decisiva in questi ultimi mesi e che avrebbe portato all’addio di Conte dal Tottenham. Una decisione forte da parte dell’allenatore italiano che si è sfogato in maniera forte nella sua ultima conferenza stampa per poi trovare l’accordo con il club per la buonuscita e la separazione. Intanto, è stato immediato il ritorno in Italia del tecnico che ha deciso di tornare vicino alla propria famiglia che tanto gli è mancata in quest’esperienza Londra come lui più volte a svelato.

L’allenatore ha già le idee piuttosto chiare per quello che sarà il prossimo anno e il futuro. Infatti, ci sono dei nuovi aggiornamenti riguardo quella che può essere la prossima squadra che allenerà Antonio Conte che è stato accostato a diverse squadre di Serie A in questi ultimi mesi.

Serie A: la decisione di Conte

Nonostante l’interesse di molte squadre, ci sarebbero delle idee chiare per il prossimo anno di Antonio Conte da allenatore. Anche riguardo la possibile chiamata in Serie A. Il tecnico potrebbe aver già deciso.

Visto quello che ha passato l’ultimo anno tra la lontananza dalla famiglia e l’operazione d’urgenza, ora Conte può prendersi anche un anno sabbatico e restare senza squadra per una stagione.

Calciomercato Serie A: chi può prendere Conte

In Serie A sono diverse le squadre che vorrebbero ingaggiare Antonio Conte, come Milan, Inter, Juventus e Roma. Decisive le prossime settimane per capire come potrebbe finire questa vicenda e se ci possa essere un club in Italia pronto a convincere il tecnico.

Conte però sembra essere sicuro di questa scelta al momento e non diventare oggetto di desiderio di calciomercato la prossima estate. Possibile anno sabbatico per l’allenatore italiano in vista del prossimo anno.