Svolta Baldanzi, futuro deciso: l’ha annunciato il presidente

Tommaso Baldanzi è sicuramente uno dei talenti più ricercati per il prossimo calciomercato. Dopo mesi di indiscrezioni e notizie, il futuro del giovane trequartista azzurro sembra essere stato una volta e per tutte definito.

A fare l’annuncio è stato il Presidente del club di Serie A che, con le sue parole, ha fatto letteralmente andare in visibilio i tifosi della propria squadra, desiderosi di volersi godere le gesta di Baldanzi in campo già da tempi non sospetti.

Il dado è tratto. Ora bisogna valutare bene le opportunità che si presenteranno, ma viste le parole del Presidente difficilmente si sceglieranno strade alternative.

Calciomercato, futuro Baldanzi: l’annuncio del Presidente

Più passano i mesi e più Tommaso Baldanzi sta dimostrando di non essere un semplice fuoco di paglia, ma un vero e proprio talento. Dalla sfida contro il Verona dello scorso agosto, dove siglò il suo primo gol in Serie A, per il talento dell’Empoli è stato un continuo stupire, attirando su di sé l’attenzione dei migliori club italiani.

Il prossimo calciomercato si prospetta essere per Baldanzi ed agenti particolarmente movimentato, viste le ultime notizie relative al suo futuro, ma dal nulla il Presidente ha deciso di calmare le acque facendo un annuncio importantissimo, che stravolge completamente le carte in tavola.

Intervistato da Radio Sportiva, il Presidente dell’Empoli Fabrizio Corsi ha infatti annunciato che Tommaso Baldanzi rimarrà in Toscana almeno per un altro anno.

Empoli, Baldanzi non si muove: l’annuncio di Corsi

Nonostante i rumors di calciomercato che lo hanno visto protagonista negli ultimi mesi, il futuro di Tommaso Baldanzi sembra essere ancora all’Empoli. Gli interessi di Napoli, Milan ed Inter non sembrano abbiano infatti smosso di un millimetro il presidente toscano Corsi che, intervenuto a Radio Sportiva per parlare del futuro del giovane talento italiano ha detto:

“Baldanzi uomo mercato? L’idea è quella di fargli completare la maturare qui all’Empoli per poi metterlo definitivamente in vendita. Non sarà affatto semplice, perchè dovrà confermarsi, ma siamo sicuri che non avrà alcun problema a farlo visto quanto fatto vedere quest’anno. Se andrà via in estate allora? No, pensiamo di potercelo godere ancora un anno.”

Baldanzi rimane ad Empoli, ma una big ci pensa seriamente

Le parole di Fabrizio Corsi hanno lasciato intendere come Tommaso Baldanzi difficilmente si muoverà da Empoli nel prossimo calciomercato. Questo almeno è quanto desidererebbe la dirigenza toscana, che difronte ad un’offerta irrinunciabile potrebbe però lasciar partire il giovane trequartista italiano.

Dopo le notizie degli ultimi mesi, al momento solo una squadra sembra possa fare questo passo: il Milan. Con il sempre più certo addio di Brahim Diaz, per completare la trequarti di Pioli Maldini potrebbe decidere a puntare sul Made in Italy e dunque proprio su Baldanzi, che nella sfida da avversario di venerdì sera a San Siro ha convinto tutti.