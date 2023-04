Annuncio Juve, addio alla penalizzazione: classifica di Serie A stravolta

Le dichiarazioni in merito alla grossa penalizzazione in classifica subita dalla Juventus per il caso plusvalenze, lasciano spazio a nuove interpretazioni.

Il mondo sportivo italiano è stato sommerso di dati rilevanti, a seguito delle acquisizioni da parte delle autorità competenti, sulla delicatissima questione plusvalenze che ha investito soprattutto la Juventus in qualità di assoluta protagonista, con altre realtà di Serie A e Serie B ugualmente coinvolte ma non penalizzate dagli organismi istituzionali preposti alle indagini.

Il club bianconero, strapazzato a livello societario da un cambio non poi così tanto inaspettato, è ancora alle prese con alcuni passi fondamentali dell’inchiesta e resta in attesa di giudizio finale. Nel frattempo, però, la squadra di Massimiliano Allegri gioca ogni partita consapevole di avere dietro di sé una penalizzazione ingente di 15 punti in classifica senza la quale siederebbero tranquillamente in seconda posizione alle spalle del Napoli capolista. La situazione, però, potrebbe presto cambiare in meglio secondo l’analisi dell’avvocato Roberto Afeltra – ospite della trasmissione in diretta streaming sul canale Twitch ‘TvPlay‘.

Caso plusvalenze, qualcosa non torna: Afeltra svela tutto

Afeltra apre il discorso prendendo in esame proprio il provvedimento che ha indotto la Juventus a subire 15 punti di penalizzazione. Il club non è stato condannato per il discorso plusvalenze e la Corte Federale d’Appello nega il fatto che sia oggetto di sanzione. “Quel che andrebbe evitato è il fenomeno della compensazione – sostiene l’avvocato – ovvero lo scambio tra calciatori, ma si valuterà più avanti. La sentenza non può dunque essere confermata“.

Entrando più nel dettaglio, Afeltra rivela che il GIP di Torino ha espressamente dichiarato che non sussistono elementi incriminanti. Non a caso sono state archiviate diverse indagini sul discorso plusvalenze e mai si sarebbe potuto immaginare che il TAR intervenisse così contro la Giustizia Sportiva.

Dunque la sentenza del 19 aprile potrebbe far riaprire il processo oppure sancire in via definitiva l’annullamento della penalizzazione in classifica della Juventus senza alcun rinvio ulteriore. Elementi importanti che lascerebbero ben sperare i tifosi bianconeri, sebbene la squadra bianconera nell’ultimo periodo si trovi in gran forma e abbia macinato molti risultati positivi proprio nella speranza di riacciuffare la tanto ambita zona Champions League per il prossimo anno.