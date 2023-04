Calciomercato, è fatta: firma con i bianconeri, arriva a parametro zero

Svolta di calciomercato per il club bianconero che ha già trovato l’accordo con il giocatore. Arriva dalla Premier League, firmerà da parametro zero.

Fulmine a ciel sereno per la società italiana che ha messo a segno il primo colpo di calciomercato per l’estate 2023. La dirigenza, infatti, ha chiuso per l’arrivo del giocatore che è attualmente impegnato in Premier League. Ha il contratto in scadenza e, per questo motivo, si legherà alla nuova società italiana la prossima stagione da svincolato.

Aggiornamenti di calciomercato riguardo il club di Serie A che ha anticipato la concorrenza ed ha messo a segno il primo acquisto per la prossima stagione. I dirigenti non hanno perso tempo ed hanno chiuso anzitempo la trattativa per l’arrivo in bianconero del giocatore.

Ultime calciomercato Serie A: colpo a zero, arriva dalla Premier League

Arrivano dall’Inghilterra nuove indiscrezioni di calciomercato relative al futuro del club che ha messo a segno un colpo importante in vista della prossima stagione. La dirigenza ha sfruttato la situazione contrattuale del giocatore, che non ha rinnovato con il suo club, per prenderlo a parametro zero la prossima estate.

La società friulana non ha perso tempo. La stagione dei bianconeri sta andando bene, dopo un inizio super la squadra ha subito un po’ di flessione ma l’andamento in campionato è in linea con gli obiettivi stagionali del club che aveva chiesto a mister Sottil una salvezza tranquilla.

Intanto, per la prossima stagione la dirigenza ha già chiuso per l’arrivo all’Udinese di un altro giovane talento: si tratta di Zemura, attualmente al Bournemouth.

Sarà lui il primo colpo di calciomercato per l’estate 2023, arriverà gratis visto che a giugno scadrà il suo contratto con gli inglesi.

Zemura all’Udinese, primo squillo di calciomercato

Terzino sinistro classe 1999, i dirigenti hanno chiuso per il giocatore con Sottil pronto ad accogliere all’Udinese Zemura nel prossimo calciomercato. Nell’idea della società friulano, il calciatore nativo dello Zimbabwe, andrà a prendere il posto di Destiny Udogie che dalla prossima stagione sarà un nuovo giocatore del Tottenham.

Zemura, secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, ha già firmato un pre accordo valido per 5 stagioni con l’Udinese. L’esterno ha il contratto in scadenza con Bournemouth, dove ha totalizzato in questa stagione 19 presenze. Sarà il primo acquisto dell’Udinese che ha deciso di investire sull’esterno che guadagnerà circa 800mila euro a stagione più bonus.