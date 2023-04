Sorpresa dalla Turchia: la Juventus riceve il favore dal Galatasaray

La Juventus, a sorpresa, riceve il favore di calciomercato dal Galatasaray.

Inaspettato, in un momento in cui la Juventus ha bisogno di ricomporre i tasselli, attraverso il calciomercato. Gli stessi, attraverso il Galatasaray, con la squadra turca che ha elementi importanti come Icardi, Zaniolo, Torreira e molti altri calciatori interessanti.

Il club turco, infatti, è pronto a piazzare altri colpi importanti e il calciomercato si intreccia a quello della Serie A con cessioni, ma anche acquisti, e alcuni tra i calciatori vedono protagonista la Juventus. È dalla Turchia che svelano tutto in merito all’asse Istanbul-Torino.

Calciomercato, “favore” dal Galatasaray: la notizia per la Juventus

Il calciomercato della Juventus, passa dal Galatasaray. Pronto un “favore” di calciomercato che riguarda i bianconeri, con un trasferimento importante che si concretizzerà a fine stagione, quando aprirà il mercato estivo.

Lo stesso, sarà fondamentale per la Juventus, per ripartire con delle basi importanti per il domani. Con o senza Allegri in panchina, la Juve vuole allestire una formazione forte per gli importanti obiettivi di classifica. Ad oggi, con la sentenza di mezzo, è trooppo poco quanto si vede nella stessa classifica.

E il mercato si aprirà anche attraverso le cessioni. La stessa, a titolo definitivo e con un’importante valore economico, passerebbe proprio dal Galatasaray che andrebbe a togliere un peso alla Juventus: Zakaria, di proprietà del club bianconero, piace particolarmente al club turco.

Mercato Juventus, Zakaria al Galatasaray: le ultime

La Juventus è pronta a separarsi, questa volta a titolo definitivo, da Zakaria. Nell’annata peggiore del Chelsea, il centrocampista svizzero è tra i peggiori visti a Londra, in una stagione dove non si riesce a ritagliare un posto sotto la gestione di tre allenatori.

Ma c’è il Galatasaray alle porte, come fanno sapere i media turchi. E su Zakaria, il Galatasaray è pronto a investire la cifra importante che la Juve chiede per la sua cessione. Un’importantissima notizia per la Juventus stessa che, di fronte a tale cessione, aprirebbe alla possibilità di andare sul mercato poi, anche attraverso i soldi accumulati sulla cessione di Zakaria, che non verrà trattenuto e riscattato dal Chelsea dopo il prestito.

Zakaria in Turchia, le cifre della cessione dalla Juventus

Per avere Zakaria, il Galatasaray potrebbe chiedere alla Juventus il cartellino del giocatore in prestito, ma questa volta con l’obbligo di riscatto. E le stesse cifre potrebbero essere pari a 15 milioni di euro che darebbero alla Juve, comunque, la possibilità di piazzare una plusvalenza importante considerando che lo svizzero arrivò in bianconero a parametro zero.